Bis wann wollen die USA eine Einigung im Ukraine-Krieg? Nach Angaben Selenskyjs bis Anfang Januar. Trump sagte laut New York Post, er sei an keine Frist gebunden.

Was plant Selenskyj bei einem Scheitern? Er will sich laut Bloomberg-Interview an den neuen US-Kongress wenden und Waffen sowie schärfere Sanktionen fordern.

Was ist mit den Patriot-Raketen? Eine Lieferung von 48 Raketen verzögert sich laut Berliner Zeitung wegen fehlender Freigabe von Verteidigungsminister Hegseth.

Was erwartet der Markt von Rheinmetall? Laut dpa-AFX solide mittelfristige Ziele beim Kapitalmarkttag am 26. und 27. November.