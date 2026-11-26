Die Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs treten in eine Phase mit Termindruck: Washington will nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj bis Anfang Januar eine Einigung erreichen. Für Anleger von Rheinmetall Aktie (ISIN DE0007030009) und anderen Rüstungsaktien ist die Frage zentral, ob ein Frieden die Nachfrage nach Waffen mindert oder ob der Wiederaufbau der Bestände in Europa unabhängig davon weiterläuft. Der DAX schloss am Donnerstag um 17:43 Uhr MEZ bei 25.215,52 Punkten, ein Plus von 2,08 Prozent; Rheinmetall zählte laut dpa-AFX zu den Gewinnern (Quelle: dpa-AFX).
Ukraine-Frieden: Washington will bis Januar eine Einigung, Selenskyj setzt auf den neuen Kongress – was heißt das für Rheinmetall Aktie und Rüstungsaktien?
Die USA wollen bis Anfang Januar eine Einigung im Ukraine-Krieg, Präsident Selenskyj kündigt für den Fall des Scheiterns den Gang zum neuen US-Kongress an. Während Patriot-Lieferungen stocken und Rheinmetall seinen Kapitalmarkttag abhält, fragen Anleger, wie viel Frieden in Rüstungsaktien steckt.
Verhandlungen
Was hat Selenskyj zur Frist bis Januar gesagt?
Selenskyj erklärte am Dienstag (24.11.) in einem Bloomberg-Interview, die US-Unterhändler wollten bis Januar eine Einigung. Komme bis zum Jahreswechsel keine akzeptable Vereinbarung zustande, wolle er sich an den neuen US-Kongress wenden und Waffenlieferungen sowie schärfere Sanktionen gegen Russland fordern. Die Demokraten hatten bei den Zwischenwahlen am 3. November laut Berliner Zeitung (Kooperation mit bne IntelliNews) die Mehrheit in beiden Kammern gewonnen und übernehmen den Kongress im Januar. Washington habe Kiew und den europäischen Hauptstädten mitgeteilt, bis Anfang Januar zu einer Einigung kommen zu wollen.
Selenskyj sagte laut dem Bericht:
Auch wir wollen unbedingt Frieden, aber nicht allein auf Kosten der Ukraine.
US-Präsident Donald Trump bestritt laut New York Post, unter Zeitdruck zu stehen, und sei „an keine Frist gebunden“. Die beiden Aussagen stehen damit nebeneinander: Ein Zieldatum Washingtons einerseits, die Betonung der Flexibilität andererseits.
Warum stocken die Patriot-Lieferungen?
Laut Berliner Zeitung verzögert sich eine Lieferung von 48 Patriot-Raketen, weil die Freigabe von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth fehlt. Die USA lieferten derzeit etwa zwölf Abfangraketen pro Monat, ein Viertel der unter Präsident Biden zugesagten Menge. Selenskyj bat die Verbündeten, den Bedarf mindestens für den gesamten Dezember zu decken. Für Europas Industrie ist das ein Signal: Luftverteidigung, Munition und Sensorik bleiben knapp, solange Lieferketten und Freigaben nicht Schritt halten.
Wie groß ist die Chance auf „Land gegen Frieden“?
Die Financial Times berichtete laut Berliner Zeitung (25.11.), die US-Seite setze nun auf einen Tausch von Gebiet gegen Frieden, konkret den Donbass gegen Sicherheitsgarantien nach Nato-Vorbild. Ob die US-Regierung dem bereits zugestimmt hat, geht aus dem Bericht nicht hervor. Kushner erklärte am 19. November beim Treffen der Koalition der Willigen in Berlin, Trump sei grundsätzlich offen für eine Regelung nach dem Vorbild von Artikel 5 der Nato, aber nur im US-Interesse und als Teil einer größeren Vereinbarung. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Ukraine bekräftigten, dass Grenzen nicht gewaltsam verändert werden dürfen. Putin lehnt es laut Bericht ab, territoriale Forderungen gegen wirtschaftliche Vorteile abzuschwächen.
|Termin
|Was ansteht
|26./27.11.
|Rheinmetall Capital Markets Day (ohne Uhrzeit)
|26./27.11.
|EU-Sondergipfel in Brüssel zu Finanzplanung und Ukraine-Unterstützung
|Dezember
|Selenskyj bittet um Patriot-Abdeckung mindestens für den ganzen Monat
|Anfang Januar
|Zielmarke Washingtons für eine Einigung
|Januar/Februar
|Selenskyj plant erneute Ansprache an den neuen Kongress
Quelle: Berliner Zeitung, 25./26.11.2026; dpa-AFX Terminvorschau, 26.11.2026
Was bedeutet das für Rheinmetall Aktie und Rüstungsaktien?
Rheinmetall hält am Donnerstag und Freitag seinen Kapitalmarkttag ab. Nach dpa-AFX erwartet der Markt, dass der Konzern seine mittelfristigen Geschäftsziele nach einer Reihe von Enttäuschungen auf solidere Beine stellt. Eine konkrete Kursreaktion von Rüstungsaktien auf die Frist-Meldungen ist aus den Quellen nicht belegbar. Nach Einschätzung der Redaktion bleiben zwei Fragen offen: Ob ein Abkommen die europäische Aufrüstung bremst, hängt vor allem an den Sicherheitsgarantien und am Verteidigungsbedarf der europäischen Staaten, nicht nur am Kriegsende selbst.
Häufige Fragen zum Ukraine-Frieden und zu Rüstungsaktien
Bis wann wollen die USA eine Einigung im Ukraine-Krieg? Nach Angaben Selenskyjs bis Anfang Januar. Trump sagte laut New York Post, er sei an keine Frist gebunden.
Was plant Selenskyj bei einem Scheitern? Er will sich laut Bloomberg-Interview an den neuen US-Kongress wenden und Waffen sowie schärfere Sanktionen fordern.
Was ist mit den Patriot-Raketen? Eine Lieferung von 48 Raketen verzögert sich laut Berliner Zeitung wegen fehlender Freigabe von Verteidigungsminister Hegseth.
Was erwartet der Markt von Rheinmetall? Laut dpa-AFX solide mittelfristige Ziele beim Kapitalmarkttag am 26. und 27. November.
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