Die UiPath Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 12,65 Dollar geschlossen, ein Plus von 1,85 Prozent. Seit Jahresbeginn hat der Anbieter von Automatisierungssoftware 22,82 Prozent verloren. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 9,20 bis 19,84 Dollar. Am Mittwoch, 3. Dezember, legt UiPath nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor.
UiPath Aktie: Ziele übertroffen, Kurs abgestürzt – am Mittwoch kommt der nächste Härtetest
Die UiPath Aktie schließt bei 12,65 Dollar und liegt seit Jahresbeginn fast 23 Prozent im Minus. Am 3. Dezember kommen Zahlen. Der Optionsmarkt rechnet mit einer Bewegung von 13 Prozent.
UiPath, Inc. · ISIN: US90364P1057 · US-Handelssymbol: PATH
Das Muster
Gute Zahlen, schlechte Reaktion
UiPath hat nach einer Auswertung von Equibles seit 2021 in jedem Quartal die eigene Umsatzprognose übertroffen. Die Börse hat das zuletzt nicht belohnt. Nach dem jüngsten Bericht fiel die Aktie am Folgetag um 16,6 Prozent. Ein Analyst brachte den Rückgang in der Telefonkonferenz mit einem neuen Modell eines großen KI-Anbieters in Verbindung.
Darin liegt die Sorge der Anleger. UiPath verkauft Software, die wiederkehrende Büroarbeit automatisiert. Wenn KI-Modelle solche Aufgaben selbst erledigen, könnte die Nachfrage nach klassischer Automatisierung sinken. Das Unternehmen hält dagegen, dass Agenten erst durch seine Plattform sicher und kontrolliert arbeiten.
Bei UiPath entscheidet nicht die Zahl, sondern die Antwort auf die Frage, ob KI Freund oder Feind des Geschäfts ist.
Die Erwartung
Gewinnplus von fast 19 Prozent
Analysten rechnen nach Angaben von Zacks mit einem Gewinn von 19 Cent je Aktie, 18,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Beim Umsatz lag der Konsens Anfang November bei 443 Millionen Dollar. Für das Gesamtjahr werden 79 Cent je Aktie erwartet. Der Optionsmarkt preist eine Kursbewegung von 13,2 Prozent in die eine oder andere Richtung ein.
Die Analysten sind zurückhaltend. Finviz weist eine Durchschnittsempfehlung „Halten“ und einen mittleren Zielwert von 15,70 Dollar aus. Acht Häuser nannten in den vergangenen 90 Tagen Zielwerte zwischen 10 und 22 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur UiPath Aktie
Wann legt UiPath Zahlen vor?
Am Mittwoch, 3. Dezember 2026, nach US-Börsenschluss.
Was erwarten Analysten?
19 Cent Gewinn je Aktie und rund 443 Millionen Dollar Umsatz.
Wie hat sich die Aktie 2026 entwickelt?
Minus 22,82 Prozent seit Jahresbeginn.
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