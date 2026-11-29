UiPath hat nach einer Auswertung von Equibles seit 2021 in jedem Quartal die eigene Umsatzprognose übertroffen. Die Börse hat das zuletzt nicht belohnt. Nach dem jüngsten Bericht fiel die Aktie am Folgetag um 16,6 Prozent. Ein Analyst brachte den Rückgang in der Telefonkonferenz mit einem neuen Modell eines großen KI-Anbieters in Verbindung.