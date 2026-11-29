Die UBTech Aktie hat eine Woche hinter sich, die das ganze Drama der Roboter-Aktien in fünf Handelstagen erzählt. Am Mittwoch und am Donnerstag markierte das Papier in Hongkong jeweils ein neues 52-Wochen-Tief, bei rund 53 Hongkong-Dollar. Am Freitag schoss es um knapp 11 Prozent auf 59,35 Hongkong-Dollar nach oben. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 156,40 Hongkong-Dollar fehlen trotzdem noch 62 Prozent.
UBTech Aktie: Zwei Jahrestiefs in einer Woche, dann plus 11 Prozent – Chinas Humanoiden-Pionier liegt 62 Prozent unter dem Hoch
Die UBTech Aktie fällt in Hongkong zweimal auf ein 52-Wochen-Tief und springt am Freitag um knapp 11 Prozent nach oben. JPMorgan stuft hoch, der Hang Seng TECH Index nimmt den Roboterbauer auf, ein neuer Walker ist da. Die große Analyse: Umsatz verdoppelt, 921 Humanoide in sechs Monaten verkauft – und warum die UBTech Aktie trotzdem 62 Prozent unter ihrem Hoch notiert.
Die Woche
Erst der Ausverkauf, dann drei gute Nachrichten
Der Absturz begann am 20. November. An diesem Tag verlor die UBTech Aktie 13,3 Prozent und schloss bei 57,90 Hongkong-Dollar, dem tiefsten Stand seit Ende Januar 2025. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht; der Finanzdienst Finet verwies auf den Druck auf den gesamten Robotik-Sektor in Hongkong.
Dann kamen die Nachrichten. Der Indexanbieter Hang Seng nimmt UBTech in den Hang Seng TECH Index auf, wirksam ab dem 7. Dezember. Am 24. November stufte JPMorgan die Aktie von „Neutral“ auf „Overweight“ hoch und hob das Kursziel von 74 auf 77 Hongkong-Dollar an. Die Begründung: Humanoide Roboter träten in eine neue Phase der Beschleunigung ein, in der Technik, Politik und Umsetzung zusammenkommen. Am Donnerstag zeigte UBTech in einem Video den Walker S3, die nächste Generation seines Industrie-Humanoiden. Am Freitag legte der Hang Seng TECH Index laut Börse Express 6,5 Prozent zu – und die UBTech Aktie fast 11 Prozent.
Ein Detail gehört dazu: Laut Finanztrends hat JPMorgan mit der Hochstufung zugleich die Umsatzschätzungen für 2026 bis 2028 im Schnitt um rund 10 Prozent gesenkt. Das sind Einschätzungen der Bank, keine Prognose der Redaktion.
Das Geschäft
Der Humanoide ist jetzt der größte Umsatzbringer
Operativ läuft es so gut wie nie. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Umsatz um 104,2 Prozent auf 1,27 Milliarden Yuan. Der Umsatz mit Humanoiden in voller Größe sprang um 1.445 Prozent auf 590,3 Millionen Yuan – erstmals die größte Sparte, mit 46,5 Prozent Anteil. Verkauft wurden 921 dieser Roboter. Der Bruttogewinn legte um 160,9 Prozent zu. Unter dem Strich blieb ein Verlust von 338,8 Millionen Yuan, weniger als im Vorjahr.
Die Kundenliste reicht von chinesischen Autowerken bis zu Airbus: Der Flugzeugbauer kaufte im Januar Walker-S2-Roboter für Tests in der Fertigung. Dazu kommt ein zweites Standbein. Für die kleinere U1-Serie meldete UBTech zum Marktstart Ende Juni 13.361 Bestellungen. In der vergangenen Woche orderte ein chinesischer Autohändler 400 Exemplare des U1 Pro.
UBTech verkauft heute mehr Humanoide als je zuvor – und ist an der Börse so billig wie seit Anfang 2025 nicht.
Der Rivale
Seit August gibt es eine zweite Humanoiden-Aktie
Warum fällt eine Aktie, deren Umsatz sich verdoppelt? Ein Teil der Antwort heißt Unitree. Der bekannteste chinesische Roboterbauer ging am 19. August in Shanghai an die Börse; die Aktie schloss am ersten Tag 460 Prozent über dem Ausgabepreis. Die UBTech Aktie verlor am selben Tag mehr als 10 Prozent. Anleger, die auf chinesische Humanoide setzen wollen, haben seither die Wahl. Unitree-Gründer Wang Xingxing sagte zuletzt voraus, Chinas Roboterproduktion werde in fünf bis zehn Jahren die Autoproduktion überholen und 20 Millionen Stück pro Jahr übersteigen.
Hinzu kommen Risiken, die Finet aufzählt: eine unreife Lieferkette bei Servoantrieben, hohe Forschungsausgaben und harter Wettbewerb. Die US-Kommunikationsbehörde FCC hat im Juli zudem die Einfuhr neuer humanoider Roboter aus dem Ausland untersagt, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Der wichtigste Auslandsmarkt für Technik ist damit vorerst versperrt.
Stammdaten: UBTech Robotics – ISIN CNE100006CQ4, WKN A4009U, Handelssymbol 7US, Hongkong-Kürzel 9880, US-Handelssymbol UBTRF. Airbus – ISIN NL0000235190, WKN 938914, Handelssymbol AIR, US-Handelssymbol EADSY.
Häufige Fragen zur UBTech Aktie
Warum ist die UBTech Aktie am Freitag gestiegen?
Hongkongs Technologiewerte erholten sich kräftig. Dazu kamen die Hochstufung durch JPMorgan, die Aufnahme in den Hang Seng TECH Index und die Vorstellung des Walker S3.
Wo wird die UBTech Aktie gehandelt?
Heimatbörse ist Hongkong unter dem Kürzel 9880. In Deutschland wird die Aktie unter dem Symbol 7US gehandelt.
Verdient UBTech Geld?
Nein. Im ersten Halbjahr 2026 stand ein Verlust von 338,8 Millionen Yuan, bei einem Umsatz von 1,27 Milliarden Yuan.
Was ist der Walker S2?
Ein humanoider Industrieroboter, der seinen Akku selbst wechseln kann. Er wird seit November 2025 in Serie gebaut und arbeitet unter anderem in Autofabriken.
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