Der Absturz begann am 20. November. An diesem Tag verlor die UBTech Aktie 13,3 Prozent und schloss bei 57,90 Hongkong-Dollar, dem tiefsten Stand seit Ende Januar 2025. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht; der Finanzdienst Finet verwies auf den Druck auf den gesamten Robotik-Sektor in Hongkong.

Dann kamen die Nachrichten. Der Indexanbieter Hang Seng nimmt UBTech in den Hang Seng TECH Index auf, wirksam ab dem 7. Dezember. Am 24. November stufte JPMorgan die Aktie von „Neutral“ auf „Overweight“ hoch und hob das Kursziel von 74 auf 77 Hongkong-Dollar an. Die Begründung: Humanoide Roboter träten in eine neue Phase der Beschleunigung ein, in der Technik, Politik und Umsetzung zusammenkommen. Am Donnerstag zeigte UBTech in einem Video den Walker S3, die nächste Generation seines Industrie-Humanoiden. Am Freitag legte der Hang Seng TECH Index laut Börse Express 6,5 Prozent zu – und die UBTech Aktie fast 11 Prozent.