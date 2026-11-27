UBS Aktie: SMI-Gewinner am Morgen – Konzernleitung hält an der Strategie fest

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:38 2 Min.

Die UBS Aktie steigt am Freitagmorgen um 1,68 Prozent auf 38,16 Franken und zählt zu den drei stärksten SMI-Gewinnern. Die Führung der Großbank bekräftigt in einem Memo ihren Kurs trotz der Regulierungsdebatte.

Bild: Ank Kumar / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Die UBS Aktie zählt am Freitagmorgen zu den drei größten SMI-Gewinnern: Gegen 09.14 Uhr notiert das Papier der Großbank 1,68 Prozent höher bei 38,16 Franken. Am Donnerstag hatte die Aktie bereits 1,98 Prozent gewonnen. Der SMI steigt um 0,29 Prozent auf 14.859,92 Punkte. SMI-Gewinner am Morgen Warum die UBS Aktie zulegt Die Bank sendet ein Signal der Gelassenheit. Der Markt nimmt es am Freitag gern auf. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AWP bekräftigt die Konzernleitung der UBS in einem Memo ihre Strategie trotz der Regulierungsdebatte. Die Botschaft kommt in einer Woche, in der die Politik die Aktie belastet hat. Dazu hilft das Umfeld: Die Börsen in Asien schließen die Woche fester, und die US-Futures deuten auf einen klar höheren Start an der Wall Street. Vorbörslich war die UBS Aktie nur 0,1 Prozent höher gestellt worden. Der Anstieg kam erst mit der Eröffnung. UBS Aktie am Freitagmorgen +1,68 % Kurs der UBS Aktie um 09.14 Uhr 38,16 CHF Kursgewinn am Donnerstag +1,98 % Debatte über die Kapitalregeln im Nationalrat 16. Dezember Quelle : comdirect (27.11.2026, 09.14 Uhr), finews.ch UBS Aktie: Höher als zu Wochenbeginn Seit dem Schlusskurs vom Mittwoch bei 36,80 Franken hat die UBS Aktie 3,7 Prozent gewonnen. Sie notiert damit wieder über dem Niveau vom Montagabend. Die Verluste nach dem Votum der Wirtschaftskommission des Nationalrats sind aufgeholt. Die Kommission will, dass die Bank ihre Auslandstöchter zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegen muss. Was die UBS Aktie bremsen kann Politik: Der Nationalrat berät am 16. Dezember. Ein Memo ändert nichts an den Mehrheiten in Bern.

Ausschüttungen: Mehr gebundenes Eigenkapital begrenzt den Spielraum für Dividenden und Aktienrückkäufe.

Zinsen: Vor dem Entscheid der US-Notenbank im Dezember herrscht Unsicherheit über die Zinsentwicklung. Ausblick: Wie geht es mit der UBS Aktie weiter? Der SMI-Gewinner UBS hat die Woche gedreht. Für eine nachhaltige Erholung der UBS Aktie braucht es mehr als freundliche Börsen: Entscheidend bleibt, wie viel zusätzliches Kapital das Parlament am Ende verlangt. Stammdaten der UBS Aktie UBS Group AG: ISIN CH0244767585, WKN A12DFH, Handelssymbol UBSG (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol UBS (NYSE)

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