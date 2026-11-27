Die Uber Aktie steht für eine der größten Wetten auf die Zukunft der Mobilität. Im dritten Quartal 2026 stiegen die Bruttobuchungen um 20 Prozent auf 59,8 Milliarden Dollar, der Umsatz um 10 Prozent auf 14,77 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 35 Prozent auf 0,88 Dollar zu.
Uber Aktie: Buchungen plus 20 Prozent, Robotaxis und der Delivery-Hero-Coup – warum der Ausblick trotzdem bremst
Rekordbuchungen von fast 60 Milliarden Dollar, 700 fahrerlose Autos bis Jahresende und die Mehrheit an Delivery Hero: Die Uber Aktie hat große Pläne. Doch der Gewinnausblick blieb unter den Erwartungen. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Uber Aktie trägt die ISIN US90353T1007 und die WKN A2PHHG. In Deutschland lautet das Handelssymbol UT8, in den USA wird sie an der New York Stock Exchange unter dem US-Handelssymbol UBER gehandelt.
Die Bremse
Ausblick unter den Erwartungen
Für das vierte Quartal erwartet Uber einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,95 bis 0,99 Dollar und lag damit unter den Schätzungen der Wall Street. Die Buchungen sollen auf 63,25 bis 65,25 Milliarden Dollar steigen. Als Belastung nannte das Unternehmen die Verfügbarkeit von Fahrern und hohe Benzinpreise.
Uber will die Plattform sein, auf der Robotaxis fahren, statt selbst Autos zu bauen. Diese Strategie spart Milliarden, macht aber abhängig von Partnern.
Die Zukunft
Robotaxis und Essenslieferung
Bis Ende 2026 rechnet Uber mit rund 700 vollständig fahrerlosen Fahrzeugen auf seiner Plattform, bis Ende 2027 mit mehr als 2.000. Zudem hat sich Uber bereits 66,56 Prozent an Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Handelssymbol: DHER, US-Handelssymbol: DLVHF) gesichert. Für die Uber Aktie bedeutet das einen deutlichen Ausbau des Liefergeschäfts.
Häufige Fragen zur Uber Aktie
Wie stark wuchsen die Buchungen?
Um 20 Prozent auf 59,8 Milliarden Dollar im dritten Quartal.
Warum gab es Enttäuschung?
Der Gewinnausblick für das vierte Quartal lag unter den Schätzungen.
Wie viele Robotaxis plant Uber?
Rund 700 bis Ende 2026 und mehr als 2.000 bis Ende 2027.
Welche ISIN und WKN hat die Uber Aktie?
ISIN US90353T1007, WKN A2PHHG, Handelssymbol UT8, US-Handelssymbol UBER.
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