Wie stark wuchsen die Buchungen?

Um 20 Prozent auf 59,8 Milliarden Dollar im dritten Quartal.

Warum gab es Enttäuschung?

Der Gewinnausblick für das vierte Quartal lag unter den Schätzungen.

Wie viele Robotaxis plant Uber?

Rund 700 bis Ende 2026 und mehr als 2.000 bis Ende 2027.

Welche ISIN und WKN hat die Uber Aktie?

ISIN US90353T1007, WKN A2PHHG, Handelssymbol UT8, US-Handelssymbol UBER.