Die größte Angst der Uber-Anleger heißt Robotaxi: Wenn Autos ohne Fahrer unterwegs sind, braucht dann noch jemand die Plattform? Uber gibt darauf eine klare Antwort – und plant selbst den Ausbau fahrerloser Flotten. Die jüngsten Zahlen zeigen zudem ein Geschäft, das kräftig wächst. Die Uber Aktie, die kurz vor den Zahlen ein 52-Wochen-Tief markierte, sprang danach deutlich an.
Uber Aktie: Buchungen plus 20 Prozent, 2.000 Robotaxis bis 2027 – wird Uber zum Gewinner der Fahrerlos-Revolution?
59,8 Milliarden Dollar Bruttobuchungen, 215 Millionen Nutzer, Gewinn je Aktie plus 35 Prozent. Und Uber will Hunderte fahrerlose Autos auf die Straße bringen. Die Uber Aktie zwischen Robotaxi-Angst und Robotaxi-Chance.
Uber Technologies, Inc. · ISIN: US90353T1007 · WKN: A2PHHG · Handelssymbol: UT8 · US-Handelssymbol: UBER
Die Zahlen
Rekordbuchungen und mehr Gewinn
Uber steigerte die Bruttobuchungen im dritten Quartal 2026 um 20 Prozent auf 59,8 Milliarden Dollar, der Umsatz wuchs um zehn Prozent auf 14,8 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 35 Prozent auf 0,88 Dollar und lag damit knapp über den Erwartungen. Die Zahl der Fahrten und Bestellungen nahm um 16 Prozent auf 4,1 Milliarden zu, die Nutzerzahl um 14 Prozent auf 215 Millionen. Für das vierte Quartal erwartet Uber Bruttobuchungen von 63,25 bis 65,25 Milliarden Dollar; die Gewinnprognose von 0,95 bis 0,99 Dollar je Aktie lag allerdings unter den Schätzungen.
Uber will nicht vom Robotaxi verdrängt werden, sondern es selbst vermitteln. Für die Uber Aktie entscheidet sich, ob die Plattform auch im fahrerlosen Zeitalter unverzichtbar bleibt.
Die Zukunft
Robotaxis auf der eigenen Plattform
Uber rechnet mit rund 700 vollständig fahrerlosen Fahrzeugen auf seiner Plattform bis Ende 2026 und mit mehr als 2.000 bis Ende 2027 – das sind Ausbauziele, keine bereits erreichten Flottengrößen. Kurzfristig belasten hohe Benzinpreise und die Verfügbarkeit von Fahrern das Kerngeschäft. Finanziell ist Uber solide aufgestellt: Ende September verfügte der Konzern über 10,1 Milliarden Dollar an frei verfügbaren Mitteln und kurzfristigen Anlagen.
Häufige Fragen zur Uber Aktie
Wie stark wuchsen die Buchungen?
Die Bruttobuchungen stiegen im dritten Quartal um 20 Prozent auf 59,8 Milliarden Dollar.
Wie viele Robotaxis plant Uber?
Rund 700 fahrerlose Fahrzeuge bis Ende 2026 und mehr als 2.000 bis Ende 2027.
Was erwartet Uber für das vierte Quartal?
Bruttobuchungen von 63,25 bis 65,25 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,95 bis 0,99 Dollar.
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