Wie stark wuchsen die Buchungen?

Die Bruttobuchungen stiegen im dritten Quartal um 20 Prozent auf 59,8 Milliarden Dollar.

Wie viele Robotaxis plant Uber?

Rund 700 fahrerlose Fahrzeuge bis Ende 2026 und mehr als 2.000 bis Ende 2027.

Was erwartet Uber für das vierte Quartal?

Bruttobuchungen von 63,25 bis 65,25 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,95 bis 0,99 Dollar.