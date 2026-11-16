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Tyson-Foods-Aktie: Quartalszahlen Q4 GJ 2026 – Hähnchen trägt, Rindfleisch blutet und 2027 wird kein Spaziergang

aktiencheck.de Redaktion7 Min.

Tyson Foods legt Zahlen zum vierten Geschäftsquartal 2026 vor: Der Umsatz steigt dank Zusatzwoche um 5,2 Prozent auf 14,59 Mrd. US-Dollar und übertrifft den Konsens, das bereinigte Ergebnis je Aktie halbiert sich aber fast auf 0,61 US-Dollar und landet je nach Konsensquelle knapp über oder unter den Erwartungen. Unterm Strich steht ein Nettoverlust. Für 2027 rechnet der Fleischkonzern mit sinkenden Erlösen – und einer Spanne beim Rindfleisch, die bis tief in die roten Zahlen reicht.

Rinderherde vor einer Holzscheune, darauf das geschwungene Aktiencheck-Logo, Badge „Quartalszahlen Q4 GJ 2026“, Überschrift „Tyson-Foods-Aktie: Hähnchen trägt – Rindfleisch blutet“ und drei Kennzahlen
Bild: Foto: Mark Stebnicki / Pexels (Pexels-Lizenz, Medium 3433); Grafik: aktiencheck.de

Bei Tyson Foods lässt sich die US-Agrarwirtschaft wie unter einem Brennglas beobachten: Die Rinderherden in den USA sind so klein wie seit Jahrzehnten nicht, das Vieh ist teuer, die Schlachtmargen sind eingebrochen. Gleichzeitig greifen Verbraucher, die beim Steak sparen, häufiger zum Hähnchen. Genau dieses Spannungsfeld prägt auch die Quartalszahlen, die der größte Fleischkonzern der USA am Montag vor US-Börsenstart vorgelegt hat. Die Tyson-Foods-Aktie (Ticker: TSN, NYSE; in Deutschland TF7A; ISIN: US9024941034) ist Mitglied im S&P 500.

Das Ergebnis in einem Satz: Der Umsatz fällt besser aus als erwartet, der Gewinn bricht ein und trifft die Prognosen der Analysten nur knapp – und der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027 lässt keine schnelle Besserung erkennen.

Die Zahlen im Überblick

Umsatz über Konsens, Gewinn fast halbiert

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (bis 3. Oktober 2026) setzte Tyson Foods 14,59 Mrd. US-Dollar um, 5,2 Prozent mehr als vor einem Jahr (13,86 Mrd. US-Dollar). Der Anstieg ist allerdings geschönt: Das Quartal enthielt eine zusätzliche Woche. Rechnet der Konzern diese sowie Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten heraus, lagen die Erlöse sogar 4,0 Prozent unter dem Vorjahr. Den von S&P Global erhobenen Analystenkonsens von 14,22 Mrd. US-Dollar übertraf Tyson Foods damit laut StockStory um 2,6 Prozent; gemessen an der niedrigeren Zacks-Schätzung von rund 13,88 Mrd. US-Dollar (via Earnings Whispers) fiel das Plus mit gut 5 Prozent noch deutlicher aus.

Beim Ergebnis sieht es anders aus. Das bereinigte operative Ergebnis brach um 41 Prozent auf 361 Mio. US-Dollar ein, die bereinigte operative Marge sank von 4,3 auf 2,6 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie fiel von 1,15 auf 0,61 US-Dollar (minus 47 Prozent). Damit lag Tyson Foods 1,7 Prozent über dem S&P-Konsens von 0,60 US-Dollar, aber rund 6 Prozent unter der Zacks-Schätzung von 0,65 US-Dollar – ein Ergebnis im Rahmen der ohnehin gedämpften Erwartungen, kein Befreiungsschlag. Nach US-GAAP rutschte Tyson Foods sogar in die Verlustzone: Den Aktionären zurechenbar blieb ein Fehlbetrag von 74 Mio. US-Dollar oder 0,22 US-Dollar je Aktie, nach einem Gewinn von 0,13 US-Dollar im Vorjahresquartal.

Umsatz Q4 GJ 2026, +5,2 % ggü. Vorjahr (Konsens: 14,22 Mrd. $)
14,59 Mrd. $
Bereinigtes EPS (Vorjahr: 1,15 $; Konsens: 0,60 $)
0,61 $
Bereinigtes operatives Ergebnis, −41 %
361 Mio. $
GAAP-Ergebnis je Aktie (Vorjahr: +0,13 $)
−0,22 $
Quelle: Tyson Foods, Pressemitteilung vom 16.11.2026; Konsens: S&P Global via StockStory
Tyson Foods: Quartalszahlen Q4 GJ 2026 – Ist vs. Konsens vs. Vorjahr
KennzahlQ4 GJ 2026Konsens S&PKonsens ZacksQ4 GJ 2025Abweichung (S&P)
Umsatz14,59 Mrd. $14,22 Mrd. $13,88 Mrd. $13,86 Mrd. $+2,6 %
Bereinigtes EPS0,61 $0,60 $0,65 $1,15 $+1,7 %
Bereinigtes operatives Ergebnis361 Mio. $608 Mio. $
Bereinigte operative Marge2,6 %4,3 %
GAAP-EPS−0,22 $0,13 $

Q4 GJ 2026 mit einer zusätzlichen Woche. Konsens S&P Global laut StockStory (16.11.2026), Zacks laut Earnings Whispers (09.11.2026); Abweichungen gerundet.

Quelle: Tyson Foods, StockStory/S&P Global, Earnings Whispers

Warum die GAAP-Zahlen rot sind

Hinter dem Nettoverlust stecken vor allem Sonderbelastungen. Für Restrukturierungen verbuchte Tyson Foods im Quartal 254 Mio. US-Dollar, davon 230 Mio. US-Dollar im Rindfleischgeschäft – der Konzern baut sein Netz an Schlachthöfen um und passt die Kapazitäten an das knappe Rinderangebot an. Hinzu kamen 124 Mio. US-Dollar an Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten sowie 10 Mio. US-Dollar Kosten für den Führungswechsel. Operativ blieb nach GAAP gerade noch 1 Mio. US-Dollar Gewinn übrig, nach 158 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Segmente

Hähnchen und Fertiggerichte halten den Laden zusammen

Der Blick in die Sparten zeigt ein zweigeteiltes Unternehmen. Das Rindfleischgeschäft bleibt das Sorgenkind: Bei 5,30 Mrd. US-Dollar Umsatz (Vorjahr: 5,49 Mrd.) weitete sich der bereinigte operative Verlust auf 171 Mio. US-Dollar aus, nach 52 Mio. US-Dollar Verlust im Vorjahresquartal. Die Absatzmenge sank um 6,0 Prozent.

Das Hähnchengeschäft wuchs beim Umsatz kräftig auf 4,81 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,41 Mrd.), getragen von einem Mengenplus von 9,9 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn ging aber von 562 auf 389 Mio. US-Dollar zurück. Der Lichtblick sind Prepared Foods: Die Sparte mit Marken wie Jimmy Dean und Hillshire Farm steigerte den Umsatz auf 2,75 Mrd. US-Dollar und den bereinigten operativen Gewinn um rund 15 Prozent auf 321 Mio. US-Dollar.

Tyson Foods: Segmente im Q4 GJ 2026
SegmentUmsatz Q4 GJ 2026Umsatz Q4 GJ 2025Ber. op. Ergebnis Q4 GJ 2026Ber. op. Ergebnis Q4 GJ 2025
Beef5,30 Mrd. $5,49 Mrd. $−171 Mio. $−52 Mio. $
Pork1,56 Mrd. $1,41 Mrd. $16 Mio. $47 Mio. $
Chicken4,81 Mrd. $4,41 Mrd. $389 Mio. $562 Mio. $
Prepared Foods2,75 Mrd. $2,55 Mrd. $321 Mio. $278 Mio. $
International667 Mio. $584 Mio. $49 Mio. $40 Mio. $

Quelle: Tyson Foods, Pressemitteilung vom 16.11.2026

Gesamtjahr

Tyson Foods 2026: Mehr Umsatz, weniger Gewinn, mehr Cash

Im Gesamtjahr 2026 stieg der Umsatz um 3,6 Prozent auf 56,42 Mrd. US-Dollar. Das bereinigte operative Ergebnis sank um 14 Prozent auf 1,98 Mrd. US-Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie von 4,12 auf 3,44 US-Dollar. Bemerkenswert stark war dagegen der Mittelzufluss: Der freie Cashflow kletterte auf 1,66 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,18 Mrd.). Tyson Foods baute 1,08 Mrd. US-Dollar Schulden ab und kaufte für 427 Mio. US-Dollar eigene Aktien zurück. Die Quartalsdividende der A-Aktie steigt um 2 Prozent auf 0,52 US-Dollar.

Ausblick

Prognose 2027: Die Rindfleisch-Spanne ist das Signal

Für das Geschäftsjahr 2027 stellt das Management einen Umsatzrückgang von 3,5 bis 5,5 Prozent in Aussicht, vor allem wegen geringerer Mengen im Rindfleisch infolge der Netzumstellung und knapper Rinderbestände. Das bereinigte operative Ergebnis soll zwischen 1,7 und 2,15 Mrd. US-Dollar liegen. Die Mitte der Spanne (rund 1,93 Mrd. US-Dollar) läge leicht unter dem Wert des abgelaufenen Jahres.

Aufschlussreich ist die Aufteilung: Für Beef reicht die Bandbreite von minus 300 Mio. bis plus 100 Mio. US-Dollar – das Management selbst hält also weitere Verluste für möglich. Chicken soll 1,3 bis 1,6 Mrd. US-Dollar beisteuern, Prepared Foods 1,25 bis 1,4 Mrd. US-Dollar, Pork 75 bis 175 Mio. und International 125 bis 200 Mio. US-Dollar. Die Investitionen plant Tyson Foods mit 1,1 bis 1,4 Mrd. US-Dollar, der freie Cashflow soll 0,8 bis 1,3 Mrd. US-Dollar erreichen.

Die erste Reaktion an der Börse fiel verhalten aus: Unmittelbar nach der Veröffentlichung notierte die Tyson-Foods-Aktie laut StockStory unverändert bei 59,35 US-Dollar. Das spricht dafür, dass schwache Zahlen im Rindfleisch weitgehend eingepreist waren – die Gemengelage aus Umsatz-Beat, eingebrochenem Gewinn und vorsichtigem Ausblick lässt den Markt zunächst abwarten.

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