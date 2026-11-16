Tyson-Foods-Aktie: Quartalszahlen Q4 GJ 2026 – Hähnchen trägt, Rindfleisch blutet und 2027 wird kein Spaziergang

Bei Tyson Foods lässt sich die US-Agrarwirtschaft wie unter einem Brennglas beobachten: Die Rinderherden in den USA sind so klein wie seit Jahrzehnten nicht, das Vieh ist teuer, die Schlachtmargen sind eingebrochen. Gleichzeitig greifen Verbraucher, die beim Steak sparen, häufiger zum Hähnchen. Genau dieses Spannungsfeld prägt auch die Quartalszahlen, die der größte Fleischkonzern der USA am Montag vor US-Börsenstart vorgelegt hat. Die Tyson-Foods-Aktie (Ticker: TSN, NYSE; in Deutschland TF7A; ISIN: US9024941034) ist Mitglied im S&P 500.

Das Ergebnis in einem Satz: Der Umsatz fällt besser aus als erwartet, der Gewinn bricht ein und trifft die Prognosen der Analysten nur knapp – und der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027 lässt keine schnelle Besserung erkennen.