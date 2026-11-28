Es gibt Aktien, die teuer sind, weil alle an sie glauben. Und es gibt die TUI Aktie. Europas größter Reisekonzern stellt für das abgelaufene Geschäftsjahr ein bereinigtes operatives Ergebnis von 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro in Aussicht – und kostet an der Börse rund 3,5 Milliarden Euro. Auf Xetra hatte die Aktie am Donnerstag bei 6,82 Euro geschlossen; am Freitag, 27. November 2026, tendierte sie am Nachmittag leicht schwächer.