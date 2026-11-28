Es gibt Aktien, die teuer sind, weil alle an sie glauben. Und es gibt die TUI Aktie. Europas größter Reisekonzern stellt für das abgelaufene Geschäftsjahr ein bereinigtes operatives Ergebnis von 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro in Aussicht – und kostet an der Börse rund 3,5 Milliarden Euro. Auf Xetra hatte die Aktie am Donnerstag bei 6,82 Euro geschlossen; am Freitag, 27. November 2026, tendierte sie am Nachmittag leicht schwächer.
TUI Aktie: Über eine Milliarde Gewinn, KGV von sechs – warum die Börse dem Reisekonzern trotzdem nicht traut
TUI erwartet ein operatives Ergebnis von bis zu 1,3 Milliarden Euro und wird an der Börse mit dem Sechsfachen des Gewinns bewertet. Am 9. Dezember kommt die Bilanz. Was Anleger zurückhält.
TUI AG · ISIN: DE000TUAG505 · WKN: TUAG50 · Handelssymbol: TUI1 · US-Handelssymbol: TUIFY
Das Rätsel
Viel Gewinn, wenig Kurs
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von gut sechs gehört TUI zu den am niedrigsten bewerteten Aktien am deutschen Markt. Auf Jahressicht liegt das Papier gut sechs Prozent im Minus, das 52-Wochen-Tief bei 6,08 Euro ist nicht weit. Die Woche verlief nach einem Sprung am Montag auf 7,10 Euro wieder abwärts.
Die Zurückhaltung hat Gründe. Im dritten Quartal sank der Umsatz auf 5,82 Milliarden Euro. Das Veranstaltergeschäft mit Pauschalreisen ist margenschwach und reagiert empfindlich auf Konjunktur, Wetter und geopolitische Krisen. Die Erinnerung an die Pandemie, als der Staat den Konzern retten musste und Aktionäre mehrere Kapitalerhöhungen trugen, sitzt tief.
TUI verdient sein Geld längst nicht mehr mit dem Reisebüro, sondern mit Hotels und Schiffen. Die Börse bewertet den Konzern aber weiter wie einen Veranstalter. Dieser Widerspruch ist die ganze Geschichte.
Der Termin
Was am 9. Dezember zählt
Am 9. Dezember legt TUI den Geschäftsbericht vor und lädt zur Analysten- und Investorenkonferenz. Drei Punkte stehen im Mittelpunkt: der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr, die Buchungslage für den Winter und den Sommer 2027 sowie die Verschuldung. Auch die Dividende – zuletzt zehn Cent je Aktie – dürfte Thema sein.
Aus dem Kreuzfahrtgeschäft kam am Samstag eine Meldung: Ein Schiff der Flotte startet nach einer Kollision wieder zu einer viertägigen Reise. Hotels und Kreuzfahrten sind die Ertragsbringer des Konzerns; Störungen dort wiegen schwerer als im Veranstaltergeschäft.
Häufige Fragen zur TUI Aktie
Wo steht die TUI Aktie?
Auf Xetra schloss sie am 26. November 2026 bei 6,82 Euro; am 27. November tendierte sie leicht schwächer.
Was erwartet TUI für das Geschäftsjahr 2026?
Ein bereinigtes EBIT von 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro.
Wann kommt der Geschäftsbericht?
Am 9. Dezember 2026.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.