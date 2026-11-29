Die TUI Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 6,84 Euro geschlossen, ein Plus von 0,23 Prozent. Am Donnerstag lag der Schluss bei 6,82 Euro. Die 52-Wochen-Spanne reicht an der Handelsplattform Tradegate von 6,10 bis 9,56 Euro. Die TUI Aktie notiert damit näher am unteren Ende.
TUI Aktie: Über eine Milliarde Gewinn erwartet – am 9. Dezember kommt die Bilanz
Die TUI Aktie schließt am Freitag bei 6,84 Euro. Für das abgelaufene Geschäftsjahr erwartet der Reisekonzern ein bereinigtes EBIT von 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro. Am 9. Dezember legt TUI den Geschäftsbericht vor.
TUI AG · ISIN: DE000TUAG505 · WKN: TUAG50 · Handelssymbol: TUI1 (Xetra)
Der Termin
Die Bilanz im Dezember
TUI veröffentlicht am 9. Dezember 2026 den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2026 und lädt zur Analysten- und Investorenkonferenz. Der Konzern erwartet für das Geschäftsjahr ein bereinigtes EBIT von 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro. Auf Basis der Gewinnschätzungen wird die Aktie mit etwa dem Sechsfachen des Gewinns bewertet.
TUI verbindet Reiseveranstaltung, eigene Airlines, Hotels sowie Kreuzfahrten und Ausflüge in einem Konzern.
Gemessen am Gewinn ist die TUI Aktie niedrig bewertet. Der Markt zweifelt, ob die Rekordzahlen dauerhaft sind. Der Ausblick am 9. Dezember wird deshalb wichtiger als die Rückschau.
Häufige Fragen zur TUI Aktie
Wann legt TUI Zahlen vor?
Am 9. Dezember 2026 den Geschäftsbericht für 2026.
Was erwartet TUI?
Ein bereinigtes EBIT von 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000TUAG505, WKN TUAG50, Handelssymbol TUI1.
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