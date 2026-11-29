TUI veröffentlicht am 9. Dezember 2026 den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2026 und lädt zur Analysten- und Investorenkonferenz. Der Konzern erwartet für das Geschäftsjahr ein bereinigtes EBIT von 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro. Auf Basis der Gewinnschätzungen wird die Aktie mit etwa dem Sechsfachen des Gewinns bewertet.

TUI verbindet Reiseveranstaltung, eigene Airlines, Hotels sowie Kreuzfahrten und Ausflüge in einem Konzern.