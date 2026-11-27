TUI Aktie: Teures Öl trübt die Reiselaune – der Touristikkonzern ist MDAX Verlierer

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:38 2 Min.

Die TUI Aktie fällt am Freitagmorgen um 0,47 Prozent auf 6,792 Euro und gehört zu den MDAX Verlierern. Die Ölpreise ziehen an, Brent nähert sich 98 Dollar. Die Aktie notiert unter ihrer 200-Tage-Linie.

Die TUI Aktie startet leicht im Minus. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Hannoveraner Touristikkonzerns bei 6,792 Euro, ein Minus von 0,47 Prozent. Damit gehört TUI zu den MDAX Verlierern. Kurs der TUI Aktie am Morgen 6,792 EUR Tagesverlust als MDAX Verlierer -0,47 % Brent je Barrel am Morgen 97,89 USD Bruch der 200-Tage-Linie am 24.11. 6,90 EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 09:05 Uhr; finanzen.net; boerse.de Der Auslöser Warum die TUI Aktie als MDAX Verlierer fällt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Gegenwind kommt vom Ölmarkt: Laut finanzen.net kostete Brent am Freitagmorgen 97,89 Dollar je Barrel, die US-Sorte WTI legte rund 3 Prozent zu. Mit eigenen Fluggesellschaften und Kreuzfahrtschiffen spürt TUI steigende Treibstoffkosten unmittelbar. Charttechnisch ist die Aktie angeschlagen. Laut boerse.de rutschte sie am 24. November mit einem Rücksetzer auf 6,90 Euro unter die 200-Tage-Linie. Operativ belastete zuletzt die Reparatur der beschädigten Mein Schiff 3, für die TUI Cruises weitere Reisen absagen musste. Die Einordnung Günstig bewertet, aber ohne Schwung Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 6 ist die TUI Aktie niedrig bewertet, der Börsenwert liegt bei rund 3,5 Milliarden Euro. Für eine Trendwende fehlen bislang die Impulse. Was für die TUI Aktie sprechen könnte Niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis

Breites Geschäft aus Hotels, Kreuzfahrt und Reisen

Mein Schiff 3 soll wieder fahren Was Anleger bedenken sollten Steigende Ölpreise

Unter der 200-Tage-Linie

Absagen bei TUI Cruises Einordnung der Redaktion: Die TUI Aktie ist MDAX Verlierer, weil der Ölpreis auf die Reisewerte drückt. Der Rückgang bleibt gering, das Chartbild aber angeschlagen. FAQ Häufige Fragen zur TUI Aktie Warum fällt die TUI Aktie heute?

Die Ölpreise steigen, das belastet Reise- und Luftfahrtwerte. Wo verläuft die 200-Tage-Linie der TUI Aktie?

Die Aktie war am 24. November mit einem Rücksetzer auf 6,90 Euro unter die Linie gefallen. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der TUI Aktie?

ISIN DE000TUAG505, WKN TUAG50. Handelssymbol an deutschen Börsen: TUI1. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur TUI Aktie Die TUI Aktie ist am Morgen MDAX Verlierer. Der steigende Ölpreis trübt die Stimmung beim Touristikkonzern.

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