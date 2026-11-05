TUI Aktie: Hedgefonds ziehen sich teilweise zurück - doch 6,74 Prozent Shortpositionen sorgen für Zündstoff!

Die TUI-Aktie steht erneut im Spannungsfeld zwischen skeptischen Hedgefonds und den wirtschaftlichen Chancen der Reisebranche. Während die Papiere des Reisekonzerns um 0,37 Prozent auf 7,478 Euro nachgeben, sorgt eine Veränderung bei den institutionellen Leerverkäufern für Aufmerksamkeit: Capital Fund Management SA hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 4. November 2026 von 1,26 auf 1,19 Prozent reduziert. Das entspricht einem Rückgang um 0,07 Prozentpunkte. Gleichzeitig bleiben sechs weitere institutionelle Investoren mit beträchtlichen Short-Positionen engagiert. Die sieben zuletzt gemeldeten Netto-Leerverkaufspositionen summieren sich rechnerisch auf 6,74 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Besonders auffällig ist die Präsenz mehrerer BlackRock-Gesellschaften. Für Anleger stellt sich damit eine entscheidende Frage: Ist die Positionssenkung von Capital Fund Management ein erstes Zeichen nachlassender Skepsis oder bleibt die TUI-Aktie vorerst ein bevorzugtes Ziel institutioneller Leerverkäufer?