Kein Unternehmen ist für die Chipindustrie so unverzichtbar – und keines hängt so sehr an der Weltpolitik. Die TSMC Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, in New York bei 353,34 US-Dollar, ein Plus von 3,21 Prozent. Auf Wochensicht steht ein Gewinn von 10,87 Prozent, obwohl der November der schwächste Monat seit September 2022 zu werden droht.
TSMC Aktie: Trump kommt zum Spatenstich nach Arizona – und die Chips bleiben von den Zöllen verschont
Der weltgrößte Chipfertiger erlebt seinen schwächsten Monat seit 2022 und gewinnt trotzdem elf Prozent in einer Woche. Zwei politische Nachrichten aus Washington helfen der TSMC Aktie.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited · ISIN: US8740391003 · WKN: 909800 · Handelssymbol: TSFA · US-Handelssymbol: TSM
Die Politik
Zwei Signale aus Washington
Das Weiße Haus hat angekündigt, dass Präsident Donald Trump am 4. Dezember beim Baubeginn eines weiteren TSMC-Werks in Arizona sprechen wird. Bestätigt sind Datum, Ort und der Start der Bauarbeiten; Einzelheiten zur fünften Ausbaustufe hat das Unternehmen noch nicht veröffentlicht.
Die zweite Nachricht betrifft den Handel. Der US-Handelsbeauftragte stufte Taiwans Praktiken in einer Untersuchung zu strukturellen Überkapazitäten als unangemessen ein und schlug Zölle vor – Chips stehen nach bisherigem Stand aber offenbar nicht auf der Liste. Für TSMC wäre das die Entwarnung beim größten politischen Risiko.
TSMC baut in Arizona nicht nur Fabriken, sondern politischen Schutz. Jedes Werk auf amerikanischem Boden macht Zölle auf die eigenen Chips unwahrscheinlicher.
Die Woche
Von 386 auf 321 Dollar und zurück
Die Schwankungen waren enorm. Am Montag startete die Aktie bei gut 385 US-Dollar, am Mittwoch fiel sie bis auf 321,10 US-Dollar, am Freitag stand sie wieder bei rund 353 US-Dollar – eine Wochenspanne von 17 Prozent. Asiatische Börsen griffen ein: Taiwan untersagte Leerverkäufe unterhalb des Vortagsschlusses und erhöhte die Sicherheitsleistung dafür.
Operativ ist TSMC der Hauptprofiteur des KI-Booms. Hochleistungschips machen inzwischen 68 Prozent des Umsatzes aus, der Marktanteil unter den reinen Auftragsfertigern wird auf rund 75 Prozent geschätzt. Von 21 beobachtenden Häusern raten 20 zum Kauf oder Übergewichten. Das Hauptrisiko sehen Beobachter in der Finanzierung der KI-Investitionen: Geht den Kunden das Geld aus, sinken die Bestellungen. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur TSMC Aktie
Wo steht die TSMC Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie in New York bei 353,34 US-Dollar (plus 3,21 Prozent).
Was passiert am 4. Dezember?
In Arizona beginnt der Bau eines weiteren TSMC-Werks; Präsident Trump soll dort sprechen.
Sind Chips von den geplanten US-Zöllen betroffen?
Nach bisherigem Stand offenbar nicht.
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