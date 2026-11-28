Operativ ist TSMC der Hauptprofiteur des KI-Booms. Hochleistungschips machen inzwischen 68 Prozent des Umsatzes aus, der Marktanteil unter den reinen Auftragsfertigern wird auf rund 75 Prozent geschätzt. Von 21 beobachtenden Häusern raten 20 zum Kauf oder Übergewichten. Das Hauptrisiko sehen Beobachter in der Finanzierung der KI-Investitionen: Geht den Kunden das Geld aus, sinken die Bestellungen. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.