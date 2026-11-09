Die Tschechische Nationalbank erhöhte den Leitzins erwartungsgemäß um 25 Basispunkte auf 4,00%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.
Tschechiens Zinsen steigen
Die Krone bleibt unter Druck
Das knappe Votum von 4:3 und die Kommunikation von Gouverneur Michl würden jedoch darauf hindeuten, dass es sich eher um eine Feinjustierung als um den Start eines neuen Straffungszyklus handele. Trotz erhöhter Inflationsprognosen - mit einem erwarteten Peak von 3,7% im ersten Quartal - und schwächerem Wachstumsausblick sinke die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinsschritte kurzfristig. Für die tschechische Krone (CZK) bleibe das Umfeld wegen niedriger Realzinsen und eines schwachen Euro belastend.
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