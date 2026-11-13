Tschechien: Unabhängige Geldpolitik als Stabilitätsanker

Grund dafür sei die unabhängige Geldpolitik der Tschechischen Nationalbank, die mit rechtzeitigen Zinserhöhungen inflationären Tendenzen entgegenwirke. Gleichzeitig würden steigende Anleiherenditen die staatliche Kreditaufnahme verteuern und damit weitere Verschuldung begrenzen. Die eigene Währung und geldpolitische Unabhängigkeit würden Tschechien somit einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Eurozone verschaffen, in der die EZB bei ihren Entscheidungen die wirtschaftlichen Entwicklungen von mehr als 20 Mitgliedstaaten berücksichtigen müsse.