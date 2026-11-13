Der Internationale Währungsfonds (IWF) kommt zum Ergebnis, dass höhere Haushaltsdefizite in Tschechien in den vergangenen 25 Jahren nicht zu einer höheren Inflation geführt haben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.
Tschechien: Unabhängige Geldpolitik als Stabilitätsanker
Eigene Währung und geldpolitische Unabhängigkeit verschaffen Tschechien entscheidenden Vorteil gegenüber der Eurozone
Grund dafür sei die unabhängige Geldpolitik der Tschechischen Nationalbank, die mit rechtzeitigen Zinserhöhungen inflationären Tendenzen entgegenwirke. Gleichzeitig würden steigende Anleiherenditen die staatliche Kreditaufnahme verteuern und damit weitere Verschuldung begrenzen. Die eigene Währung und geldpolitische Unabhängigkeit würden Tschechien somit einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Eurozone verschaffen, in der die EZB bei ihren Entscheidungen die wirtschaftlichen Entwicklungen von mehr als 20 Mitgliedstaaten berücksichtigen müsse.
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