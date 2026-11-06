Trumps Wahlniederlage verändert die Märkte - Staatsanleihen könnten profitieren

Auch hinsichtlich der Aussichten für britische Staatsanleihen seien die Experten von RBC BlueBay Asset Management nun etwas optimistischer. Obwohl die Gesamtinflation im nächsten Frühjahr möglicherweise über 5% liegen werde, würden die Experten davon ausgehen, dass die Bank of England - sofern sich der Preisdruck nicht weiter ausweite - die Zinsen nur noch ein- oder zweimal anheben werde. Dies folge auf ihre Entscheidung, die Zinsen bei der gestrigen Sitzung des Geldpolitischen Ausschusses auf 4% zu erhöhen. Die Bank of England sei weiterhin zurückhaltender als andere Zentralbanken, da sie der Ansicht sei, dass sich ihre geldpolitische Haltung zu Beginn dieses Jahres bereits im restriktiven Bereich befunden habe.