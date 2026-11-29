Acht Monate hat die US-Regierung ermittelt, am Mittwoch legte sie das Ergebnis vor. Der Handelsbeauftragte Jamieson Greer stellte fest, dass die Industriepolitik von 14 Volkswirtschaften den US-Handel belaste, weil sie strukturelle Überkapazitäten in der Fertigung schaffe. Die Antwort sind neue Zölle nach Abschnitt 301 des Handelsgesetzes von 1974. Betroffen sind die EU, China, Japan, Südkorea, Taiwan, Indien, Vietnam, die Schweiz, Singapur, Indonesien, Malaysia, Thailand, Bangladesch und Kambodscha. Zusammen standen diese Länder im Jahr 2025 für US-Importe im Wert von rund 2,07 Billionen Dollar. In Kraft ist noch nichts. Vor Januar soll keiner der Zölle gelten.
Trump-Zölle gegen 14 Länder: 2 Billionen Dollar Importe im Visier – warum ausgerechnet BMW und VW zu den Gewinnern der Woche zählen
Die USA wollen neue Zölle auf Waren aus der EU, China und zwölf weiteren Volkswirtschaften erheben, für Europa sind 15 Prozent geplant. Brüssel und Peking protestieren. Doch an der Börse geschah etwas Erstaunliches: Die Autoaktien stiegen. Was in dem Plan steht, wann er gelten könnte und was er für DAX, BMW Aktie und Volkswagen Aktie bedeutet.
Der Plan
Wer wie viel zahlen soll und was ausgenommen ist
Die Sätze unterscheiden sich stark. Für die EU, Japan, Südkorea und Taiwan sind 15 Prozent vorgesehen, entsprechend den Obergrenzen, die in den Handelsabkommen vereinbart wurden. China soll 20 Prozent zusätzlich zahlen, die zu den seit 2018 geltenden Abgaben hinzukommen. Für Vietnam nennen Berichte bis zu 35 Prozent, für Indien bis zu 25 Prozent, für die meisten übrigen Länder 10 bis 18 Prozent. Wichtig für Europa: Waren, die bereits eigenen Branchenzöllen unterliegen, werden nicht zusätzlich belastet. Dazu gehören Stahl, Aluminium sowie Autos und Autoteile. Vor einer Anhörung am 25. Januar soll keiner der neuen Zölle wirksam werden.
Der Hintergrund ist juristisch. Im Februar hatte der Oberste Gerichtshof der USA die auf Notstandsrecht gestützten Zölle gekippt. Abschnitt 301 ist der zweite Weg: Er erlaubt Zölle ohne Zustimmung des Kongresses, wenn eine Untersuchung unfaire Handelspraktiken feststellt. Schon seit Juli gelten auf dieser Grundlage Zölle von 10 und 12,5 Prozent, begründet mit dem Vorwurf der Zwangsarbeit. Im Bericht zur EU nennt die US-Behörde vor allem die Auto-, Chemie- und Pharmabranche als Beispiele für Überkapazitäten.
Die Reaktion
Protest aus Brüssel und Peking, Erleichterung an der Börse
Die EU-Kommission will die Ergebnisse prüfen, weist den Vorwurf aber entschieden zurück. Europa sei nicht verantwortlich für das weltweite Überangebot an Industriegütern, erklärte ein Sprecher. Handelskommissar Maroš Šefčovič sieht Europa vielmehr selbst als Leidtragenden der Überkapazitäten. China drohte mit Gegenmaßnahmen. Politisch heikel ist eine Klausel, die das Europaparlament bei der Ratifizierung des Handelsabkommens mit den USA angefügt hat: Verlangen die USA mehr als 15 Prozent, wäre die Vereinbarung hinfällig. Der Vorschlag hält diese Grenze vorerst ein.
An der Börse fiel die Reaktion milder aus, als die Schlagzeilen vermuten ließen. Am Mittwoch lagen Autowerte an der Spitze des DAX, der europäische Autosektor gewann zeitweise 2,4 Prozent. Die BMW Aktie beendete die Woche mit einem Plus von 9,73 Prozent bei 58,66 Euro, die Volkswagen Aktie mit 9,55 Prozent bei 68,60 Euro. Beide waren zuvor auf mehrjährige Tiefs gefallen, bei BMW kamen zudem eine Studie von JPMorgan und EU-Beschränkungen für Hybridimporte als Impulse hinzu. Der DAX stieg in der Woche um 2,57 Prozent auf 25.441 Punkte. Unsere Lesart: Der Markt hatte Schlimmeres befürchtet. Ein Satz von 15 Prozent, der dem bestehenden Abkommen entspricht, und die Ausnahme für Autos nahmen dem Plan seinen Schrecken.
Einordnung der Redaktion: Der neue Zollplan ist weniger ein Schock als ein Signal. Washington baut die vom Obersten Gerichtshof gekippten Zölle auf neuer Rechtsgrundlage wieder auf und hält sich gegenüber Europa vorerst an die vereinbarten Grenzen. Für die BMW Aktie und die Volkswagen Aktie war das eine Entlastung, für Chemie- und Pharmawerte bleibt die Lage offen. Entscheidend wird, was zwischen jetzt und der Anhörung im Januar verhandelt wird. Solange der Deckel von 15 Prozent hält, dürfte der DAX den Plan verkraften. Fällt er, steht das gesamte Handelsabkommen zur Disposition.
FAQ
Häufige Fragen zu den neuen Trump-Zöllen
Wie hoch sollen die neuen US-Zölle für die EU sein?
Vorgeschlagen sind 15 Prozent. Das entspricht der Obergrenze aus dem Handelsabkommen zwischen den USA und der EU.
Gelten die neuen Zölle schon?
Nein. Es handelt sich um einen Vorschlag. Vor einer Anhörung am 25. Januar soll keiner der Zölle in Kraft treten.
Sind deutsche Autos betroffen?
Nach den vorliegenden Berichten nicht zusätzlich. Autos und Autoteile unterliegen bereits eigenen Zöllen und werden vom neuen Plan ausgenommen.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Werte?
BMW: ISIN DE0005190003, WKN 519000, deutsches Handelssymbol BMW, US-Handelssymbol BMWYY (ADR, außerbörslich). Volkswagen Vorzugsaktie: ISIN DE0007664039, WKN 766403, deutsches Handelssymbol VOW3, US-Handelssymbol VLKPF (außerbörslich). DAX: ISIN DE0008469008, WKN 846900.
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