An der Börse fiel die Reaktion milder aus, als die Schlagzeilen vermuten ließen. Am Mittwoch lagen Autowerte an der Spitze des DAX, der europäische Autosektor gewann zeitweise 2,4 Prozent. Die BMW Aktie beendete die Woche mit einem Plus von 9,73 Prozent bei 58,66 Euro, die Volkswagen Aktie mit 9,55 Prozent bei 68,60 Euro. Beide waren zuvor auf mehrjährige Tiefs gefallen, bei BMW kamen zudem eine Studie von JPMorgan und EU-Beschränkungen für Hybridimporte als Impulse hinzu. Der DAX stieg in der Woche um 2,57 Prozent auf 25.441 Punkte. Unsere Lesart: Der Markt hatte Schlimmeres befürchtet. Ein Satz von 15 Prozent, der dem bestehenden Abkommen entspricht, und die Ausnahme für Autos nahmen dem Plan seinen Schrecken.