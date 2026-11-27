Vor einem Jahr betrug der Zehnjahres-Abstand rund 133 Basispunkte (Bund 2,69, Treasury 4,02 Prozent, aus den Jahresveränderungen berechnet). Er hat sich also um etwa 30 Basispunkte geweitet: Die Treasury legte in zwölf Monaten 89 Basispunkte zu, die Bundesanleihe 59. Auf Monatssicht fielen beide ähnlich stark, 11 beziehungsweise 10 Basispunkte, der Abstand blieb praktisch unverändert. Das spricht dafür, dass gemeinsame Treiber wie die Ölpreise, KI-Aktien und Risikostimmung beide Märkte bewegen, die Unterschiede dagegen im Fundament liegen.

Für Anleger im Euroraum bedeutet das: Der höhere US-Zins ist kein Geschenk, sondern kompensiert Risiken. Wer Treasuries in Dollar hält, trägt Währungsrisiko; wer es absichert, zahlt Absicherungskosten, die den Renditevorsprung mindern können. Auch das Zinsänderungsrisiko ist bei langen Laufzeiten höher: Die Duration misst, wie stark der Kurs auf Renditebewegungen reagiert. Die Dreißigjährige reagiert deutlich stärker als die Zweijährige.