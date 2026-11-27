Der Renditeabstand zwischen US-Staatsanleihen und Bundesanleihen beträgt am 27. November 2026 bei zehn Jahren rund 163 Basispunkte: 4,91 Prozent für die Treasury, 3,28 Prozent für die Bundesanleihe (Trading Economics, Tagesstand ohne Uhrzeit). Auffällig ist die Gleichförmigkeit: Bei zwei Jahren (4,70 zu 3,09 Prozent) sind es 161, bei dreißig Jahren (5,29 zu 3,68 Prozent) ebenfalls 161 Basispunkte. Amerika zahlt über die gesamte Kurve rund 1,6 Prozentpunkte mehr als Deutschland.
Treasury-Bund-Abstand: 163 Basispunkte bei zehn Jahren, 161 bei zwei – warum zahlt Amerika bei jeder Laufzeit rund 1,6 Punkte mehr?
Zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren mit 4,91 Prozent, Bundesanleihen mit 3,28 Prozent: ein Abstand von 163 Basispunkten, über die gesamte Kurve fast gleich. Vor Fed (9. Dezember) und EZB (17. Dezember) zeigt der Vergleich, was Anleger für Wachstum, Inflation und Währungsrisiko verlangen.
Warum rentieren US-Staatsanleihen höher als Bundesanleihen?
Ein Abstand ist kein Fehler im Markt, sondern ein Preis: für höhere Inflation, stärkeres Wachstum, mehr Staatsschulden und Unterschiede in der Geldpolitik.
Die Wirtschaft der USA ist im dritten Quartal laut Trading Economics um 4,3 Prozent gewachsen, die Kernrate des PCE-Preisindex lag im Oktober bei 3,3 Prozent. Die Fed-Anhebung am 9. Dezember gilt als nahezu sicher (laut IG zu etwa 98 Prozent eingepreist). Im Euroraum liegt die Inflation bei rund 4 Prozent, der Geldmarkt setzt laut LSEG auf zwei EZB-Erhöhungen bis Juni 2027. Beide Zentralbanken straffen also, aber die Fed in einem Umfeld mit höherer Wachstumsdynamik. Hinzu kommt die Laufzeitprämie: Der US-Staat finanziert große Defizite, das drückt tendenziell die Nachfrage nach langlaufenden Papieren. Die Bundesanleihe gilt dagegen als Standard sicherer Euro-Anleihen mit knapperem Angebot.
Renditen am 27. November 2026
Prozent
- US-Treasury
- Bundesanleihe
Abstände: 161 Bp. (2 Jahre), 163 Bp. (10 Jahre), 161 Bp. (30 Jahre).
Quelle: Trading Economics, Stand 27.11.2026 (ohne Uhrzeit)
Daten als Tabelle
|Laufzeit
|US-Treasury
|Bundesanleihe
|2 Jahre
|4,70
|3,09
|10 Jahre
|4,91
|3,28
|30 Jahre
|5,29
|3,68
Das große Bild
Wird der Abstand größer oder kleiner?
Vor einem Jahr betrug der Zehnjahres-Abstand rund 133 Basispunkte (Bund 2,69, Treasury 4,02 Prozent, aus den Jahresveränderungen berechnet). Er hat sich also um etwa 30 Basispunkte geweitet: Die Treasury legte in zwölf Monaten 89 Basispunkte zu, die Bundesanleihe 59. Auf Monatssicht fielen beide ähnlich stark, 11 beziehungsweise 10 Basispunkte, der Abstand blieb praktisch unverändert. Das spricht dafür, dass gemeinsame Treiber wie die Ölpreise, KI-Aktien und Risikostimmung beide Märkte bewegen, die Unterschiede dagegen im Fundament liegen.
Für Anleger im Euroraum bedeutet das: Der höhere US-Zins ist kein Geschenk, sondern kompensiert Risiken. Wer Treasuries in Dollar hält, trägt Währungsrisiko; wer es absichert, zahlt Absicherungskosten, die den Renditevorsprung mindern können. Auch das Zinsänderungsrisiko ist bei langen Laufzeiten höher: Die Duration misst, wie stark der Kurs auf Renditebewegungen reagiert. Die Dreißigjährige reagiert deutlich stärker als die Zweijährige.
Welche Termine bewegen den Renditeabstand?
29. November: OPEC+ zur Ölproduktion 2027.
4. Dezember: US-Arbeitsmarktbericht.
9. Dezember: Fed-Zinsentscheid.
17. Dezember: EZB-Zinsentscheid.
FAQ: US-Anleihen und Bundesanleihen im Vergleich
Wie groß ist der Renditeabstand zwischen Treasury und Bund?
Bei zehn Jahren 163 Basispunkte (4,91 zu 3,28 Prozent, Stand 27.11.2026, Trading Economics).
Was ist ein Basispunkt?
Ein Hundertstel Prozentpunkt: 100 Basispunkte entsprechen einem Prozentpunkt.
Warum ist der Abstand bei allen Laufzeiten ähnlich?
Beide Kurven sind ähnlich geformt, weil beide Zentralbanken Zinsen anheben. Der Abstand spiegelt vor allem Unterschiede bei Inflation und Wachstum.
Sind US-Staatsanleihen für Euro-Anleger besser?
Das lässt sich nicht pauschal sagen: Währungsrisiko und Absicherungskosten sind zu beachten. aktiencheck.de gibt keine Empfehlung ab.
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