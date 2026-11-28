Travelers-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 21: Versicherer legt 3,57 Prozent zu

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:48 2 Min.

Die Travelers-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 3,57 % zu und ist einundzwanzigstbester Dow Jones Gewinner der Woche. Auf Jahressicht steht der Versicherer bei plus 38,29 %.

Bild: David Brossard / Flickr, CC BY-SA 2.0

Die Travelers-Aktie (ISIN US89417E1091, US-Symbol TRV) ist mit einem Wochenplus von 3,57 % der einundzwanzigstbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei plus 2,58 %, auf Jahressicht bei plus 38,29 % und auf Fünfjahressicht bei plus 165,06 %. Travelers-Aktie, Gewinner der Woche Nr. 21 +3,57 % Bilanz auf Jahressicht +38,29 % Kurs am Freitag, 27.11. 407,29 USD Nettogewinn im dritten Quartal 1,917 Mrd. USD Quelle : Wochenübersicht Dow-Werte, 28.11.2026, 8:37 Uhr; Dow-Analyse aktiencheck.de; Quiver Quantitative Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 21 Warum die Travelers-Aktie in der Woche zulegt Eine neue Unternehmensmeldung haben wir für die Woche nicht gefunden. Die Travelers-Aktie läuft auf hohem Niveau weiter. 01 Starke Quartalszahlen Laut Quiver Quantitative meldete Travelers für das dritte Quartal 2026 einen Nettogewinn von 1,917 Milliarden US-Dollar oder 9,04 US-Dollar je Aktie, nach 8,24 US-Dollar im Vorjahr. 02 Breite Erholung Der Dow Jones stieg um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus. Travelers legte am Freitag nur um 0,11 % auf 407,29 US-Dollar zu. 03 Starkes Jahr Mit plus 38,29 % in zwölf Monaten gehört Travelers zu den Spitzenreitern im Dow. Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ. Einordnung Starkes Jahr, hohe Erwartungen Nach dem starken Lauf ist die Bewertung anspruchsvoll. Die Aktie wirkt wenig empfindlich gegen Schwankungen im KI-Sektor. Was für die Travelers-Aktie spricht Wachsender Gewinn je Aktie.

Plus von 38 % auf Jahressicht.

Weniger abhängig von der KI-Stimmung. Was gegen die Travelers-Aktie spricht Hohe Bewertung nach starkem Jahr.

Schäden durch Naturkatastrophen können Gewinne belasten.

Kein eigener Auslöser der Woche. FAQ Häufige Fragen zur Travelers-Aktie Warum ist die Travelers-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche? Die Aktie steigt mit dem Markt auf hohem Niveau. Eine neue Nachricht gibt es nicht.

Wie stark ist die Travelers-Aktie in der Woche gestiegen? Laut Wochenübersicht um 3,57 %.

Welche ISIN hat die Travelers-Aktie? ISIN US89417E1091. US-Symbol TRV (NYSE). Steckbrief Unternehmen The Travelers Companies, Inc. ISIN US89417E1091 US-Handelssymbol TRV (NYSE) Kurs 407,29 Dollar (27.11.) Rang im Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 21 (KW 48/2026) Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr Fazit: Travelers-Aktie als Dow Jones Gewinner der Woche Die Travelers-Aktie setzt ihren starken Lauf fort. Neue Impulse kommen mit den Zahlen im Januar.

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