Die Travelers-Aktie (ISIN US89417E1091, US-Symbol TRV) ist mit einem Wochenplus von 3,57 % der einundzwanzigstbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei plus 2,58 %, auf Jahressicht bei plus 38,29 % und auf Fünfjahressicht bei plus 165,06 %.
Travelers-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 21: Versicherer legt 3,57 Prozent zu
Die Travelers-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 3,57 % zu und ist einundzwanzigstbester Dow Jones Gewinner der Woche. Auf Jahressicht steht der Versicherer bei plus 38,29 %.
Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 21
Warum die Travelers-Aktie in der Woche zulegt
Eine neue Unternehmensmeldung haben wir für die Woche nicht gefunden. Die Travelers-Aktie läuft auf hohem Niveau weiter.
Starke Quartalszahlen
Laut Quiver Quantitative meldete Travelers für das dritte Quartal 2026 einen Nettogewinn von 1,917 Milliarden US-Dollar oder 9,04 US-Dollar je Aktie, nach 8,24 US-Dollar im Vorjahr.
Breite Erholung
Der Dow Jones stieg um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus. Travelers legte am Freitag nur um 0,11 % auf 407,29 US-Dollar zu.
Starkes Jahr
Mit plus 38,29 % in zwölf Monaten gehört Travelers zu den Spitzenreitern im Dow.
Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ.
Einordnung
Starkes Jahr, hohe Erwartungen
Nach dem starken Lauf ist die Bewertung anspruchsvoll. Die Aktie wirkt wenig empfindlich gegen Schwankungen im KI-Sektor.
FAQ
Häufige Fragen zur Travelers-Aktie
Warum ist die Travelers-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche?
Die Aktie steigt mit dem Markt auf hohem Niveau. Eine neue Nachricht gibt es nicht.
Wie stark ist die Travelers-Aktie in der Woche gestiegen?
Laut Wochenübersicht um 3,57 %.
Welche ISIN hat die Travelers-Aktie?
ISIN US89417E1091. US-Symbol TRV (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- The Travelers Companies, Inc.
- ISIN
- US89417E1091
- US-Handelssymbol
- TRV (NYSE)
- Kurs
- 407,29 Dollar (27.11.)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner der Woche Nr. 21 (KW 48/2026)
Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr
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