Die größere Frage betrifft das Kerngeschäft. Die Preiserhöhungen, die die Branche in den vergangenen Jahren getragen haben, werden in der Gewerbeversicherung kleiner. Branchenbeobachter sprechen von einem auslaufenden harten Markt. Bei den Erneuerungen im US-Firmenkundengeschäft lag die Prämienveränderung zuletzt bei 4,1 Prozent, die Kundenbindung bei 86 Prozent. Die Quartalsdividende von 1,25 US-Dollar je Aktie wird am 31. Dezember gezahlt.