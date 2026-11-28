Während die Wall Street über Chips und künstliche Intelligenz streitet, liefert ein 170 Jahre alter Versicherer still einen Milliardengewinn nach dem anderen. Travelers verdiente im dritten Quartal fast zwei Milliarden US-Dollar. Die Travelers Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, an der New Yorker Börse bei 407,29 US-Dollar, ein Plus von 0,11 Prozent.
Travelers Aktie: 9,18 Dollar Gewinn je Aktie und Rekord bei den Zinserträgen – wer verdient, wenn die Fed erhöht
Der US-Versicherer Travelers übertrifft die Gewinnerwartungen deutlich und meldet rekordhohe Kapitalerträge. Kurz vor dem Fed-Entscheid lohnt der Blick auf eine Aktie, die von höheren Zinsen lebt.
The Travelers Companies, Inc. · ISIN: US89417E1091 · WKN: A0MLX4 · Handelssymbol: PA9 · US-Handelssymbol: TRV
Die Zahlen
Deutlich über den Erwartungen, trotz teurerer Katastrophen
Der Kerngewinn je Aktie stieg um 12,8 Prozent auf 9,18 US-Dollar; Analysten hatten 7,42 US-Dollar erwartet. Der Nettogewinn lag bei 1,917 Milliarden US-Dollar, die Kernrendite auf das Eigenkapital bei 22,1 Prozent. Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich auf 86,8 Prozent, obwohl die Katastrophenschäden vor Steuern von 402 auf 538 Millionen US-Dollar stiegen.
Die zweite Ertragssäule glänzte besonders: Das Ergebnis aus Kapitalanlagen kletterte um sechs Prozent auf den Rekordwert von knapp 1,1 Milliarden US-Dollar, getragen von höheren Renditen und einem gewachsenen Anlagebestand. Konzernchef Alan Schnitzer sprach von exzellenten Ergebnissen und sieht das Unternehmen gut positioniert für 2027.
Ein Sachversicherer verdient zweimal: an der Prämie und an den Zinsen auf das Geld, das er bis zur Schadenzahlung hält. Steigen die Zinsen, wächst die zweite Quelle.
Der Blick nach vorn
Zinsen helfen, Preise bremsen
Am 9. Dezember entscheidet die US-Notenbank über den Leitzins; an den Terminmärkten gilt eine Erhöhung als nahezu sicher. Für Travelers ist das ein zweischneidiges Schwert. Neue Anlagen bringen höhere Erträge. Zugleich verlieren bestehende Anleihen an Wert: Der Buchwert je Aktie sank seit Jahresende 2025 um sechs Prozent auf 141,48 US-Dollar, weil die unrealisierten Verluste im Portfolio zunahmen.
Die größere Frage betrifft das Kerngeschäft. Die Preiserhöhungen, die die Branche in den vergangenen Jahren getragen haben, werden in der Gewerbeversicherung kleiner. Branchenbeobachter sprechen von einem auslaufenden harten Markt. Bei den Erneuerungen im US-Firmenkundengeschäft lag die Prämienveränderung zuletzt bei 4,1 Prozent, die Kundenbindung bei 86 Prozent. Die Quartalsdividende von 1,25 US-Dollar je Aktie wird am 31. Dezember gezahlt.
Häufige Fragen zur Travelers Aktie
Wo steht die Travelers Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 407,29 US-Dollar (plus 0,11 Prozent).
Wie hoch ist die Dividende?
1,25 US-Dollar je Aktie und Quartal; die nächste Zahlung erfolgt am 31. Dezember 2026 an Aktionäre, die am 10. Dezember eingetragen sind.
Profitiert Travelers von höheren Zinsen?
Bei Neuanlagen ja. Bestehende Anleihen verlieren dagegen an Wert, was den Buchwert drückt.
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