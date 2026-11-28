Traton Aktie: Plus 5,2 Prozent – der Lkw-Bauer ist MDAX Gewinner der Woche, über 34 Euro

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:45 2 Min.

Die Traton Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 5,19 Prozent auf 34,04 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern der Woche. Die VW-Nutzfahrzeugtochter profitiert von der Erholung zyklischer Werte.

Bild: MarcelX42 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Die Traton Aktie beendet die Woche im Plus. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier des Münchner Lkw- und Busherstellers um 5,19 Prozent und schloss am Freitag bei 34,04 Euro. Damit gehört Traton zu den MDAX Gewinnern der Woche. Schlusskurs der Traton Aktie am Freitag 34,04 EUR Wochengewinn als MDAX Gewinner der Woche +5,19 % Kursziel von JPMorgan 35 EUR Wochenplus von Knorr-Bremse +6,81 % Quelle : Kursliste 27.11.2026; JPMorgan Die Woche Warum die Traton Aktie MDAX Gewinner der Woche ist Bei Traton gab es in der Woche keine eigene Unternehmensmeldung. Die Aktie stieg mit den zyklischen Industrie- und Autowerten, die ab Donnerstag von der Markterholung profitierten. Auch der Lkw-Zulieferer Knorr-Bremse legte kräftig zu. Nach dem Anstieg liegt die Aktie knapp unter dem Kursziel von JPMorgan: Die US-Bank bewertet Traton mit „Neutral“ und einem Ziel von 35 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Traton Aktie sprechen könnte Erholung zyklischer Werte

Starke Marken wie Scania und MAN

Freundliche Börsenstimmung Was Anleger bedenken sollten Schwacher Lkw-Markt

Kurs nahe am JPMorgan-Ziel

Geringer Streubesitz Einordnung der Redaktion: Die Traton Aktie ist MDAX Gewinner der Woche im Sog der Zykliker. Der Abstand zum JPMorgan-Ziel ist klein. FAQ Häufige Fragen zur Traton Aktie Warum war die Traton Aktie MDAX Gewinner der Woche?

Zyklische Industrie- und Autowerte erholten sich in der zweiten Wochenhälfte. Zu welchem Konzern gehört Traton?

Traton ist die Nutzfahrzeugtochter von Volkswagen. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Traton Aktie?

ISIN DE000TRAT0N7, WKN TRAT0N. Handelssymbol an deutschen Börsen: 8TRA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Traton Aktie Die Traton Aktie ist MDAX Gewinner der Woche und schließt über 34 Euro.

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