Die Traton Aktie beendet die Woche im Plus. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier des Münchner Lkw- und Busherstellers um 5,19 Prozent und schloss am Freitag bei 34,04 Euro. Damit gehört Traton zu den MDAX Gewinnern der Woche.
Traton Aktie: Plus 5,2 Prozent – der Lkw-Bauer ist MDAX Gewinner der Woche, über 34 Euro
Die Traton Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 5,19 Prozent auf 34,04 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern der Woche. Die VW-Nutzfahrzeugtochter profitiert von der Erholung zyklischer Werte.
Die Woche
Warum die Traton Aktie MDAX Gewinner der Woche ist
Bei Traton gab es in der Woche keine eigene Unternehmensmeldung. Die Aktie stieg mit den zyklischen Industrie- und Autowerten, die ab Donnerstag von der Markterholung profitierten. Auch der Lkw-Zulieferer Knorr-Bremse legte kräftig zu.
Nach dem Anstieg liegt die Aktie knapp unter dem Kursziel von JPMorgan: Die US-Bank bewertet Traton mit „Neutral“ und einem Ziel von 35 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Traton Aktie ist MDAX Gewinner der Woche im Sog der Zykliker. Der Abstand zum JPMorgan-Ziel ist klein.
FAQ
Häufige Fragen zur Traton Aktie
Warum war die Traton Aktie MDAX Gewinner der Woche?
Zyklische Industrie- und Autowerte erholten sich in der zweiten Wochenhälfte.
Zu welchem Konzern gehört Traton?
Traton ist die Nutzfahrzeugtochter von Volkswagen.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Traton Aktie?
ISIN DE000TRAT0N7, WKN TRAT0N. Handelssymbol an deutschen Börsen: 8TRA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.