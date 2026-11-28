Die Toyota Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, in Tokio bei 3.384 Yen geschlossen, ein Plus von 0,21 Prozent. In New York endete der Hinterlegungsschein bei 215,01 Dollar, 0,36 Prozent tiefer. Die 52-Wochen-Spanne in Tokio reicht von 2.686 bis 4.000 Yen. Der Kurs liegt damit etwa in der Mitte, obwohl der Konzern operativ gerade die Wende meldet.
Toyota Aktie: Erstes Gewinnplus seit drei Jahren – der Hybrid-Riese hebt die Prognose
Die Toyota Aktie schließt in Tokio bei 3.384 Yen. Der Konzern hat sein Gewinnziel um 500 Milliarden Yen angehoben. In China bricht der Ergebnisbeitrag dagegen ein.
Toyota Motor Corporation · ISIN: JP3633400001 · WKN: 853510 · Handelssymbol: TOM · US-Handelssymbol: TM
Die Zahlen
Hybride tragen, China belastet
Toyota hat mit den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal Anfang November die Prognose für den operativen Gewinn um 500 Milliarden Yen auf 3,9 Billionen Yen angehoben. Als Gründe nannte das Management eine stärkere Nachfrage nach Hybridfahrzeugen und Kostensenkungen. Morningstar spricht vom ersten Gewinnwachstum seit drei Jahren. Der Konzernumsatz stieg um neun Prozent, getragen von höheren Verkäufen in Japan und Europa.
Die Kehrseite liegt in China. Anhaltende Absatzschwäche und Preisdruck ließen den Ergebnisbeitrag der dortigen Gemeinschaftsunternehmen um 49 Prozent schrumpfen. Der Markt, der einst als Wachstumsgarant galt, ist für japanische Hersteller zum Problem geworden.
Toyota verdient mit der Technik, die viele schon abgeschrieben hatten. Der Hybrid ist vom Übergang zum Geschäftsmodell geworden.
Produkte und Stimmen
Neuer Van, alte Marke, geteilte Analysten
Am 20. November stellte Toyota den Sienna des Modelljahrs 2027 mit überarbeitetem Hybridantrieb und neuen Sicherheitssystemen vor. Für den US-Markt kündigte der Konzern zudem die Rückkehr der Marke Scion mit einem Kleinstwagen an. Eine Ratingagentur hat den Ausblick für die Kreditwürdigkeit auf positiv gesetzt.
Bei den Analysten gibt es eine Gegenstimme. Freedom Broker stufte die Toyota Aktie nach dem Quartalsbericht von „Buy“ auf „Hold“ ab und beließ den Zielwert bei 230 Dollar. Begründung ist die Bewertung. Den Durchschnitt der Zielwerte in Tokio gibt Yahoo Finance mit 3.835 Yen an. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Toyota Aktie
Wo schloss die Toyota Aktie am Freitag?
Bei 3.384 Yen in Tokio und 215,01 Dollar in New York.
Wie lautet die neue Gewinnprognose?
3,9 Billionen Yen operativer Gewinn im laufenden Geschäftsjahr, 500 Milliarden Yen mehr als zuvor.
Was belastet das Ergebnis?
Vor allem China: Der Beitrag der dortigen Gemeinschaftsunternehmen fiel um 49 Prozent.
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