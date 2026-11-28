Bei den Analysten gibt es eine Gegenstimme. Freedom Broker stufte die Toyota Aktie nach dem Quartalsbericht von „Buy“ auf „Hold“ ab und beließ den Zielwert bei 230 Dollar. Begründung ist die Bewertung. Den Durchschnitt der Zielwerte in Tokio gibt Yahoo Finance mit 3.835 Yen an. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.