Die TotalEnergies Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, in Paris bei 78,56 Euro geschlossen, ein Plus von 0,26 Prozent. Auf Xetra endete der Handel bei 78,54 Euro, das Wochenplus beträgt 0,42 Prozent. Die eigentliche Zahl steht in der Jahresbilanz: Seit dem 1. Januar hat das Papier nach Angaben des Unternehmens 41,32 Prozent gewonnen. Der französische Leitindex CAC 40 kommt im selben Zeitraum auf 0,08 Prozent.
TotalEnergies Aktie: 41 Prozent Jahresplus – die Franzosen sichern sich Gasfelder in den USA
Die TotalEnergies Aktie liegt seit Jahresbeginn 41 Prozent vorn, der CAC 40 tritt auf der Stelle. In dieser Woche hat der Konzern einen Gasdeal in den USA unterzeichnet.
TotalEnergies SE · ISIN: FR0000120271 · WKN: 850727 · Handelssymbol: TOTB · US-Handelssymbol: TTE
Der Deal
Mehr Gas aus eigener Förderung
Am Montag, 23. November, unterzeichnete TotalEnergies eine Vereinbarung mit dem privat gehaltenen US-Förderer Continental Resources. Der Konzern erwirbt Beteiligungen an Erdgasförderanlagen in den Vereinigten Staaten. Das Ziel ist nach Unternehmensangaben, die eigene Produktion zu stärken.
Die Logik dahinter ist bekannt: TotalEnergies gehört zu den großen Exporteuren von verflüssigtem Erdgas aus den USA. Wer das Gas selbst fördert, das er verflüssigt und verschifft, ist weniger abhängig von den Preisen am amerikanischen Markt.
Der Konzern nutzt ein starkes Jahr, um sich weiter vorne in der Lieferkette einzukaufen.
Der Kurs
Starkes Jahr, schwacher Monat
Das Jahr 2026 war für Ölwerte ein gutes. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent liegt nahe 98 Dollar. Die TotalEnergies Aktie stieg vom Jahrestief bei 53,29 Euro bis auf 85,94 Euro. Seither bröckelt der Kurs: In den vergangenen vier Wochen gab er 5,35 Prozent ab, während der CAC 40 um 3,41 Prozent zulegte. Zum Jahreshoch fehlen knapp neun Prozent.
In New York schloss der Hinterlegungsschein am Freitag bei 85,83 Dollar. Den durchschnittlichen Zielwert der Analysten gibt Yahoo Finance mit 99,85 Dollar an, bei einer Spanne von 91 bis 109 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur TotalEnergies Aktie
Wo schloss die TotalEnergies Aktie am Freitag?
Bei 78,56 Euro in Paris und 78,54 Euro auf Xetra.
Was hat TotalEnergies in den USA erworben?
Beteiligungen an Erdgasförderanlagen von Continental Resources. Der Preis ist hier nicht belegt.
Wie hat sich die Aktie 2026 entwickelt?
Plus 41,32 Prozent seit Jahresbeginn.
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