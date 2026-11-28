Das Jahr 2026 war für Ölwerte ein gutes. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent liegt nahe 98 Dollar. Die TotalEnergies Aktie stieg vom Jahrestief bei 53,29 Euro bis auf 85,94 Euro. Seither bröckelt der Kurs: In den vergangenen vier Wochen gab er 5,35 Prozent ab, während der CAC 40 um 3,41 Prozent zulegte. Zum Jahreshoch fehlen knapp neun Prozent.