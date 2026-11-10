tonies Aktie: Hedgefonds LMR Partners zieht sich Schritt für Schritt zurück

Bei der tonies-Aktie zeichnet sich eine bemerkenswerte Entwicklung ab! Während der Aktienkurs des Herstellers der beliebten Toniebox um 0,29 Prozent auf 13,52 Euro nachgibt, reduziert ein institutioneller Leerverkäufer seine Wette auf fallende Kurse erneut deutlich. LMR Partners LLP hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 9. November 2026 von 0,88 Prozent auf 0,72 Prozent gesenkt. Besonders spannend: Noch Anfang Oktober lag die Position bei 1,70 Prozent. Innerhalb weniger Wochen hat der Hedgefonds damit mehr als die Hälfte seines ursprünglichen Engagements abgebaut. Steckt dahinter eine veränderte Einschätzung der Geschäftsperspektiven oder lediglich eine strategische Neuausrichtung? Für Anleger könnte die Entwicklung jedenfalls ein wichtiges Signal sein.