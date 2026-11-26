Tom Russo ist kein Mann für schnelle Geschäfte. Der Chef der Vermögensverwaltung Gardner Russo & Quinn hält seine größten Positionen seit mehr als einem Jahrzehnt, manche seit den 1980er-Jahren. In der Welt der Value-Investoren ist er eine feste Größe. An der Columbia Business School trägt sogar das Musterdepot der Studenten seinen Namen. Die Pflichtmeldung zum 30. September zeigt, woran er festhält.
Tom Russo hält Berkshire und Alphabet seit mehr als zwölf Jahren: warum der Geduldsinvestor auf die „Fähigkeit zu leiden“ setzt
Tom Russo kauft Aktien, um sie jahrzehntelang zu behalten. Seine größten Positionen sind Berkshire Hathaway, Alphabet und Philip Morris, zusammen ein gutes Drittel des 8,4 Milliarden Dollar schweren Depots. Sein wichtigstes Auswahlkriterium klingt ungewöhnlich: Ein Unternehmen muss bereit sein, kurzfristig zu leiden. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und Russos Argumente im Wortlaut.
Das Prinzip
Die „Fähigkeit zu leiden“: Russos wichtigstes Kriterium
Russo sucht Unternehmen, die heute Geld ausgeben, um in zehn Jahren stärker zu sein, auch wenn das die Gewinne kurzfristig drückt und die Wall Street murrt. Er nennt das die Fähigkeit zu leiden. Alphabet ist für ihn das Musterbeispiel. Als Berkshire Hathaway im vergangenen Jahr bei der Google-Mutter einstieg, erklärte Russo dem Magazin Business Insider, warum er die Aktie seit Jahren hält: Der Konzern investiere unbeirrt in Forschung, sitze wie Berkshire auf einem Berg an Barmitteln und werde zu Unrecht als reiner Technologiewert gesehen. Durch die hohen Forschungsausgaben schaue sein Team bei der Bewertung einfach hindurch.
Ein bemerkenswert solides und starkes Geschäft.
Eine Garantie sieht er darin nicht. Es bestehe das Risiko, dass die enormen KI-Investitionen von Alphabet nicht die Erträge bringen, die frühere Projekte geliefert haben. Mehr Sorgen als ein Einbruch der KI-Aktien machten ihm ohnehin die wachsenden US-Staatsschulden und ein schwächerer Dollar.
Das Depot
Buffett, Google, Tabak: die größten Positionen
Mit 85 Positionen ist das Depot breiter als bei anderen Value-Investoren, die Schwergewichte sind aber eindeutig. Alle Veränderungen zeigt das Tom Russo Depot auf AktienCheck.
Berkshire Hathaway (A-Aktie) – ISIN US0846701086 · US-Handelssymbol BRK.A
Rund 1.390 Aktien im Wert von 1,04 Milliarden Dollar, 12,35 Prozent und damit wieder die größte Position. Russo schätzt an Berkshire dieselbe Geduld, die er selbst pflegt. Dazu kommt ein Paket B-Aktien.
Alphabet (C-Aktie) – ISIN US02079K1079 · US-Handelssymbol GOOG
2.914.946 Aktien im Wert von 993 Millionen Dollar, 11,8 Prozent, um 4 Prozent reduziert. Russo hält die Aktie seit 2014.
Philip Morris International – ISIN US7181721090 · US-Handelssymbol PM
9,9 Prozent. Der Tabakkonzern steht für Russos Vorliebe für weltweite Verbrauchermarken mit Preissetzungsmacht.
Mastercard – ISIN US57636Q1040 · US-Handelssymbol MA
Im Frühjahr gut 9 Prozent des Depots. Auch diese Position hält Russo seit mehr als einem Jahrzehnt.
Hinzu kommen europäische Markenkonzerne wie Richemont, Heineken und Nestlé, die Russo über in den USA handelbare Papiere hält.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
Berkshire Hathaway A: ISIN US0846701086, WKN 854075, Handelssymbol BRH, US-Handelssymbol BRK.A
Berkshire Hathaway B: ISIN US0846707026, WKN A0YJQ2, Handelssymbol BRYN, US-Handelssymbol BRK.B
Alphabet C: ISIN US02079K1079, WKN A14Y6H, Handelssymbol ABEC, US-Handelssymbol GOOG
Philip Morris International: ISIN US7181721090, WKN A0NDBJ, Handelssymbol 4I1, US-Handelssymbol PM
Mastercard: ISIN US57636Q1040, WKN A0F602, Handelssymbol M4I, US-Handelssymbol MA
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