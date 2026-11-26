Russo sucht Unternehmen, die heute Geld ausgeben, um in zehn Jahren stärker zu sein, auch wenn das die Gewinne kurzfristig drückt und die Wall Street murrt. Er nennt das die Fähigkeit zu leiden. Alphabet ist für ihn das Musterbeispiel. Als Berkshire Hathaway im vergangenen Jahr bei der Google-Mutter einstieg, erklärte Russo dem Magazin Business Insider, warum er die Aktie seit Jahren hält: Der Konzern investiere unbeirrt in Forschung, sitze wie Berkshire auf einem Berg an Barmitteln und werde zu Unrecht als reiner Technologiewert gesehen. Durch die hohen Forschungsausgaben schaue sein Team bei der Bewertung einfach hindurch.