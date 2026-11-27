Tokyo-Electron-Aktie: Chipausrüster profitiert vom KI-Rebound

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:48 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Tokyo-Electron-Aktie legt im Nikkei 225 zu, weil Anleger nach dem Ausverkauf wieder Chipwerte kaufen.

Die Tokyo-Electron-Aktie gehört zu den Nikkei 225 Gewinnern: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 3,28 Prozent auf 46,955 Euro. In Tokio schloss sie nach Trading Economics 4,4 Prozent höher. Der Nikkei 225 gewinnt 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte. TKY TKY — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr TKY — — — Nikkei 225 Gewinner Warum die Tokyo-Electron-Aktie zulegt Tokyo Electron stellt Maschinen für die Chipfertigung her und ist ein Schwergewicht im Nikkei 225. Anleger greifen nach dem jüngsten Ausverkauf wieder bei KI-nahen Werten zu. Am 16. November hatte die Aktie noch rund 7 Prozent verloren. Tokyo-Electron-Aktie bei comdirect am Morgen +3,28 % Schlussplus in Tokio +4,4 % Nikkei 225 58.711 Quelle : comdirect, Trading Economics Was dagegen spricht Sorgen um eine Abkühlung der KI-Investitionen und um die Schuldenfinanzierung der Rechenzentren bleiben bestehen. Die Tokyo-Electron-Aktie als Nikkei 225 Gewinner unterstreicht die Rolle der Chipausrüster am Markt.

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