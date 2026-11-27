Die Tokyo-Electron-Aktie gehört zu den Nikkei 225 Gewinnern: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 3,28 Prozent auf 46,955 Euro. In Tokio schloss sie nach Trading Economics 4,4 Prozent höher. Der Nikkei 225 gewinnt 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte.
Tokyo-Electron-Aktie: Chipausrüster profitiert vom KI-Rebound
Die Tokyo-Electron-Aktie legt im Nikkei 225 zu, weil Anleger nach dem Ausverkauf wieder Chipwerte kaufen.
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Nikkei 225 Gewinner
Warum die Tokyo-Electron-Aktie zulegt
Tokyo Electron stellt Maschinen für die Chipfertigung her und ist ein Schwergewicht im Nikkei 225. Anleger greifen nach dem jüngsten Ausverkauf wieder bei KI-nahen Werten zu. Am 16. November hatte die Aktie noch rund 7 Prozent verloren.
Die Tokyo-Electron-Aktie als Nikkei 225 Gewinner unterstreicht die Rolle der Chipausrüster am Markt.
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