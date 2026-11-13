TKMS Aktie: Rund 51 Kurspotenzial – doch das F127-Projekt birgt Zündstoff

Dieser Vorgang lenkt den Blick darauf, dass selbst große militärische Beschaffungsvorhaben Änderungen unterliegen können. Für die Beurteilung von F127 ist deshalb nicht allein die grundsätzliche Nachfrage nach neuen Schiffen relevant. Ebenso wichtig sind die konkrete Ausgestaltung, die Finanzierung und der zeitliche Ablauf.