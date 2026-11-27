TKMS Aktie: Fast 78 Euro vor den Rheinmetall-Zielen – der Fregattenbauer ist erneut MDAX Gewinner

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:31 2 Min.

Die TKMS Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,50 Prozent auf 77,80 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern. Rüstungswerte sind gefragt, bevor Rheinmetall ab 10 Uhr seine neuen Ziele vorlegt. Der Rekordauftrag für Fregatten wirkt nach.

Bild: thyssenkrupp AG

Die TKMS Aktie legt den zweiten Tag in Folge zu. Am Freitagmorgen notiert das Papier der Kieler Marinewerft bei 77,80 Euro, ein Plus von 1,90 Euro oder 2,50 Prozent. Damit gehört TKMS zu den MDAX Gewinnern. Kurs der TKMS Aktie am Morgen 77,80 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +2,50 % Auftragsbestand rund 30 Mrd. EUR Kursziel von Bernstein 115 EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 09:03 Uhr; TKMS; Bernstein Der Auslöser Warum die TKMS Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. TKMS profitiert vom Interesse an Rüstungswerten: Rheinmetall stellt laut dpa-AFX ab 10 Uhr seine neuen Mittelfristziele vor, eine Kürzung gilt am Markt als weitgehend eingepreist. Den Kapitalmarkttag hatte Rheinmetall bei seiner Marinesparte in Hamburg abgehalten, das Marinegeschäft steht damit besonders im Blick. Zudem endet in Brüssel der EU-Sondergipfel zur Ukraine-Unterstützung. Im Hintergrund wirkt der jüngste Großauftrag nach. TKMS hatte den Vertrag über das zweite Los der Fregatten vom Typ MEKO A-200 DEU unterzeichnet, das Programm wächst auf acht Schiffe. Der Auftragsbestand liegt bei rund 30 Milliarden Euro. Die Einordnung Volle Bücher, offene Fragen Bernstein bestätigte zuletzt die Einstufung „Outperform“ mit einem Kursziel von 115 Euro, Analyst Adrien Rabier warnte aber vor Verzögerungen beim Fregattenprojekt F127. Am 7. Dezember folgt der Jahresfinanzbericht. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die TKMS Aktie sprechen könnte Auftragsbestand von rund 30 Milliarden Euro

Acht Fregatten im MEKO-Programm

Rüstungswerte gefragt Was Anleger bedenken sollten Risiko beim Projekt F127

Rheinmetall-Ziele als Stimmungstest

Jahreszahlen am 7. Dezember Einordnung der Redaktion: Die TKMS Aktie ist MDAX Gewinner vor dem Rheinmetall-Termin. Die Jahreszahlen am 7. Dezember sind der nächste eigene Prüfstein. FAQ Häufige Fragen zur TKMS Aktie Warum steigt die TKMS Aktie heute?

Rüstungswerte sind vor den neuen Rheinmetall-Zielen gefragt. Wann legt TKMS die Jahreszahlen vor?

Am 7. Dezember 2026. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der TKMS Aktie?

ISIN DE000TKMS001, WKN TKMS00. Handelssymbol an deutschen Börsen: TKMS. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur TKMS Aktie Die TKMS Aktie ist am Morgen MDAX Gewinner und nähert sich 78 Euro. Der Rüstungstag gibt dem Marinespezialisten Rückenwind.

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