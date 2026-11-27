Die TKMS Aktie legt den zweiten Tag in Folge zu. Am Freitagmorgen notiert das Papier der Kieler Marinewerft bei 77,80 Euro, ein Plus von 1,90 Euro oder 2,50 Prozent. Damit gehört TKMS zu den MDAX Gewinnern.
TKMS Aktie: Fast 78 Euro vor den Rheinmetall-Zielen – der Fregattenbauer ist erneut MDAX Gewinner
Die TKMS Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,50 Prozent auf 77,80 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern. Rüstungswerte sind gefragt, bevor Rheinmetall ab 10 Uhr seine neuen Ziele vorlegt. Der Rekordauftrag für Fregatten wirkt nach.
Der Auslöser
Warum die TKMS Aktie als MDAX Gewinner steigt
Eine eigene Meldung gibt es nicht. TKMS profitiert vom Interesse an Rüstungswerten: Rheinmetall stellt laut dpa-AFX ab 10 Uhr seine neuen Mittelfristziele vor, eine Kürzung gilt am Markt als weitgehend eingepreist. Den Kapitalmarkttag hatte Rheinmetall bei seiner Marinesparte in Hamburg abgehalten, das Marinegeschäft steht damit besonders im Blick. Zudem endet in Brüssel der EU-Sondergipfel zur Ukraine-Unterstützung.
Im Hintergrund wirkt der jüngste Großauftrag nach. TKMS hatte den Vertrag über das zweite Los der Fregatten vom Typ MEKO A-200 DEU unterzeichnet, das Programm wächst auf acht Schiffe. Der Auftragsbestand liegt bei rund 30 Milliarden Euro.
Die Einordnung
Volle Bücher, offene Fragen
Bernstein bestätigte zuletzt die Einstufung „Outperform“ mit einem Kursziel von 115 Euro, Analyst Adrien Rabier warnte aber vor Verzögerungen beim Fregattenprojekt F127. Am 7. Dezember folgt der Jahresfinanzbericht. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die TKMS Aktie ist MDAX Gewinner vor dem Rheinmetall-Termin. Die Jahreszahlen am 7. Dezember sind der nächste eigene Prüfstein.
FAQ
Häufige Fragen zur TKMS Aktie
Warum steigt die TKMS Aktie heute?
Rüstungswerte sind vor den neuen Rheinmetall-Zielen gefragt.
Wann legt TKMS die Jahreszahlen vor?
Am 7. Dezember 2026.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der TKMS Aktie?
ISIN DE000TKMS001, WKN TKMS00. Handelssymbol an deutschen Börsen: TKMS. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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