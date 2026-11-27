Die TKMS Aktie steht vor einem wichtigen Termin. Zuletzt notierte sie bei rund 73,90 Euro. Am 7. Dezember legt der Marineschiffbauer seinen Jahresfinanzbericht vor, und die Auftragslage gibt Anlass zur Spannung.
TKMS Aktie: 11,6-Milliarden-Fregatten und Indien-Deal – Bernstein sieht 115 Euro, was jetzt zählt
Vier weitere Fregatten, ein Gemeinschaftsunternehmen in Indien und ein Auftragsbestand von über 20 Milliarden Euro: Die TKMS Aktie hat starke Argumente. Am 7. Dezember kommen die Jahreszahlen. Die große Analyse des Marineschiffbauers.
Die Stammdaten: Die TKMS Aktie trägt die ISIN DE000TKMS001 und die WKN TKMS00. In Deutschland lautet das Handelssymbol TKMS. Ein US-Handelssymbol ist für die junge Aktie bislang nicht etabliert.
Die Aufträge
Fregatten und Indien
TKMS hat einen Vertrag über vier weitere Fregatten mit einem Volumen von rund 11,6 Milliarden Euro unterzeichnet. Zudem vereinbarte der Konzern ein Gemeinschaftsunternehmen mit CFF in Indien. Bernstein bestätigte am 13. November Outperform mit einem Kursziel von 115 Euro und ging dabei auch auf mögliche Verzögerungen beim Fregattenprojekt F127 ein. Das sind Einschätzungen des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Marineschiffbau ist ein Geschäft über Jahrzehnte. Wer heute bestellt, sichert TKMS Arbeit bis weit in die 2030er Jahre.
Die Perspektive
Kanada als nächster Coup?
Kanada hat TKMS als bevorzugten Partner für ein Programm mit bis zu zwölf U-Booten ausgewählt. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 hatte TKMS bereits angehoben. Mehrheitsaktionär bleibt thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Handelssymbol: TKA, US-Handelssymbol: TKAMY). Für die TKMS Aktie wird der Bericht am 7. Dezember zeigen, wie sich der Auftragsberg auf die Margen auswirkt.
Häufige Fragen zur TKMS Aktie
Wann kommen die Jahreszahlen?
Am 7. Dezember 2026.
Was sagt Bernstein?
Outperform mit einem Kursziel von 115 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Wie groß ist der Fregattenauftrag?
Rund 11,6 Milliarden Euro für vier weitere Schiffe.
Welche ISIN und WKN hat die TKMS Aktie?
ISIN DE000TKMS001, WKN TKMS00, Handelssymbol TKMS.
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