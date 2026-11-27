Wann kommen die Jahreszahlen?

Am 7. Dezember 2026.

Was sagt Bernstein?

Outperform mit einem Kursziel von 115 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Wie groß ist der Fregattenauftrag?

Rund 11,6 Milliarden Euro für vier weitere Schiffe.

Welche ISIN und WKN hat die TKMS Aktie?

ISIN DE000TKMS001, WKN TKMS00, Handelssymbol TKMS.