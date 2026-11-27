TKMS Aktie: Über 78 Euro – der Fregattenbauer ist MDAX Gewinner, während Rheinmetall beim Marinegeschäft bremst

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 17:58 2 Min.

Die TKMS Aktie steigt am Freitag um 3,03 Prozent auf 78,20 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Rheinmetall senkt seine Ziele wie erwartet und rechnet im Marinegeschäft mit weniger Umsatz. Der Rüstungssektor reagiert erleichtert.

Bild: thyssenkrupp AG

Die TKMS Aktie legt den zweiten Tag in Folge zu. Zum Handelsschluss notiert das Papier der Kieler Marinewerft bei 78,20 Euro, ein Plus von 2,30 Euro oder 3,03 Prozent. Damit gehört TKMS am Abend zu den MDAX Gewinnern. Kurs der TKMS Aktie am Abend 78,20 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +3,03 % Marineumsatz-Ziel 2030 von Rheinmetall (zuvor 5 Mrd.) 3,5–4 Mrd. EUR Auftragsbestand von TKMS rund 30 Mrd. EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 17:36 Uhr; Rheinmetall; TKMS Der Auslöser Warum die TKMS Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Rüstungswerte waren nach den neuen Zielen von Rheinmetall gefragt. Der Konzern peilt für 2030 nur noch 33 bis 37 Milliarden Euro Umsatz an, ursprünglich standen laut dpa-AFX rund 45 Milliarden Euro im Plan. Weil Analysten im Schnitt 36,7 Milliarden Euro erwartet hatten, war die Kürzung eingepreist. Ein Detail betrifft TKMS direkt: Rheinmetall erwartet für 2030 im Marinegeschäft nur noch 3,5 bis 4 Milliarden Euro Umsatz statt 5 Milliarden. Grund ist der Stopp des Fregattenprojekts F126 im August. Rheinmetall ist mit seiner Marinesparte ein Wettbewerber von TKMS. Ob sich daraus Chancen für die Kieler ergeben, ist offen. Die Einordnung Volle Bücher, offene Fragen TKMS hat mit dem zweiten Los der Fregatten vom Typ MEKO A-200 DEU zuletzt den größten Überwasserauftrag seiner Geschichte erhalten, der Auftragsbestand liegt bei rund 30 Milliarden Euro. Bernstein nennt ein Kursziel von 115 Euro, warnt aber vor Verzögerungen beim Projekt F127. Am 7. Dezember folgt der Jahresfinanzbericht. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die TKMS Aktie sprechen könnte Auftragsbestand von rund 30 Milliarden Euro

Rheinmetall-Unsicherheit beseitigt

Stopp des Konkurrenzprojekts F126 Was Anleger bedenken sollten Risiko beim Projekt F127

Verzögerte Rüstungsaufträge in der Branche

Jahreszahlen am 7. Dezember Einordnung der Redaktion: Die TKMS Aktie ist MDAX Gewinner im Sog der Rüstungserleichterung. Der Blick richtet sich nun auf die eigenen Zahlen am 7. Dezember. FAQ Häufige Fragen zur TKMS Aktie Warum steigt die TKMS Aktie heute?

Rheinmetall senkt seine Ziele wie erwartet, der Rüstungssektor reagiert erleichtert. Was hat Rheinmetall zum Marinegeschäft gesagt?

Für 2030 erwartet der Konzern 3,5 bis 4 Milliarden Euro Marineumsatz ohne das gestoppte Projekt F126. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der TKMS Aktie?

ISIN DE000TKMS001, WKN TKMS00. Handelssymbol an deutschen Börsen: TKMS. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur TKMS Aktie Die TKMS Aktie ist am Abend MDAX Gewinner und schließt über 78 Euro. Der Rüstungstag endet für den Marinespezialisten erfreulich.

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