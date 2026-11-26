TKMS Aktie: Marinewerte am Rüstungstag gefragt – der Fregattenbauer hält als MDAX Gewinner sein Morgenplus

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:02 2 Min.

Die TKMS Aktie steigt am Donnerstag um 3,38 Prozent auf 76,50 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Rüstungswerte sind am Tag des Rheinmetall-Kapitalmarkttags und des EU-Sondergipfels gefragt. Der Rekordauftrag für Fregatten wirkt nach.

Bild: thyssenkrupp AG

Die TKMS Aktie beendet den Donnerstag im Plus. Laut Kursliste notiert das Papier der Kieler Marinewerft am Abend bei 76,50 Euro, ein Plus von 2,50 Euro oder 3,38 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss von 74,00 Euro. Damit gehört TKMS zu den MDAX Gewinnern und hält das Niveau, das die Aktie schon am Morgen erreicht hatte. Kurs der TKMS Aktie am Abend 76,50 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +3,38 % Fregatten MEKO A-200 DEU im Programm 8 Kursziel von Bernstein 115 EUR Quelle : Kursliste 26.11.2026, 17:29 Uhr; TKMS; Bernstein Der Auslöser Warum die TKMS Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Rüstungswerte waren am Donnerstag laut finanzen.at gemeinsam mit Rheinmetall gefragt, das zum Auftakt seines Kapitalmarkttags den vierten Tag in Folge zulegte. In Brüssel beraten die EU-Staats- und Regierungschefs zudem am 26. und 27. November über die Finanzierung der Ukraine für 2027, für die eine Lücke von rund 70 Milliarden Euro geschätzt wird. Im Hintergrund wirkt der jüngste Großauftrag nach. TKMS und das Bundesamt für Ausrüstung der Bundeswehr hatten in der Vorwoche den Vertrag über das zweite Los der Fregatten vom Typ MEKO A-200 DEU unterzeichnet. Das Programm wächst damit auf acht Schiffe, TKMS spricht vom größten Überwasserauftrag seiner Geschichte. Die Einordnung Volle Bücher, offene Fragen Bernstein bestätigte zuletzt die Einstufung „Outperform“ mit einem Kursziel von 115 Euro, Analyst Adrien Rabier warnte aber vor Verzögerungen beim Fregattenprojekt F127. Die IG Metall mobilisiert zudem an den Standorten Emden und Wismar. Der Auftragsbestand liegt bei rund 30 Milliarden Euro, am 7. Dezember folgt der Jahresfinanzbericht. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die TKMS Aktie sprechen könnte Größter Überwasserauftrag der Firmengeschichte

Auftragsbestand von rund 30 Milliarden Euro

Rüstungswerte gefragt Was Anleger bedenken sollten Risiko beim Projekt F127

Mobilisierung der IG Metall

Jahreszahlen am 7. Dezember Einordnung der Redaktion: Die TKMS Aktie ist MDAX Gewinner am Rüstungstag. Die Ziele, die Rheinmetall am Freitag vorlegt, dürften auch für die Stimmung bei TKMS wichtig sein. FAQ Häufige Fragen zur TKMS Aktie Warum steigt die TKMS Aktie heute?

Rüstungswerte sind am Tag des Rheinmetall-Kapitalmarkttags und des EU-Sondergipfels gefragt. Wann legt TKMS die Jahreszahlen vor?

Am 7. Dezember 2026. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der TKMS Aktie?

ISIN DE000TKMS001, WKN TKMS00. Handelssymbol an deutschen Börsen: TKMS. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur TKMS Aktie Die TKMS Aktie ist am Abend MDAX Gewinner. Rüstungstag und Fregattenauftrag geben dem Marinespezialisten Rückenwind.

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