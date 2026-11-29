Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 135 Prozent auf 6,04 Milliarden Yuan, in den ersten neun Monaten um 147 Prozent auf 18,3 Milliarden Yuan. Der Neunmonatsgewinn erreichte 5,6 Milliarden Yuan. Die Bruttomarge kletterte nach Angaben von Morningstar von 38 auf 63 Prozent, die Erträge aus der Beteiligung am chilenischen Produzenten SQM verfünffachten sich.

Doch der Vergleich mit dem Vorjahr führt in die Irre, weil 2025 ein Krisenjahr war. Aussagekräftiger ist der Blick auf das Vorquartal: Von April bis Juni hatte Tianqi noch 2,37 Milliarden Yuan verdient. Im dritten Quartal waren es nach Rechnung der Redaktion 43 Prozent weniger. Der Gewinn folgt dem Lithiumpreis – und der hatte Mitte Mai bei knapp 210.000 Yuan je Tonne seinen Höhepunkt.