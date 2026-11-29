Plus 1.324 Prozent beim Gewinn. Minus 60 Prozent beim Kurs. Selten klaffen Bilanz und Börse so weit auseinander wie bei Tianqi Lithium. Der Konzern aus Chengdu verdiente im dritten Quartal 1,36 Milliarden Yuan, mehr als das Vierzehnfache des Vorjahreswerts. Doch die in Shenzhen notierte A-Aktie schloss am Freitag bei 32,63 Yuan – rund 60 Prozent unter ihrem Jahreshoch von 82,49 Yuan. Die in Hongkong gehandelte Tianqi Lithium Aktie legte am Freitag zwar 6,4 Prozent auf 20,76 Hongkong-Dollar zu, hatte am Mittwoch aber noch bei 19,68 Hongkong-Dollar notiert. Was die Börse sieht, steht nicht in der Bilanz, sondern am Terminmarkt.
Tianqi Lithium Aktie: Gewinn plus 1.324 Prozent, Kurs minus 60 Prozent – das Lithium-Paradox aus China
Tianqi Lithium hat seinen Quartalsgewinn mehr als verdreizehnfacht – und trotzdem hat die in Shenzhen notierte Aktie seit ihrem Jahreshoch rund 60 Prozent verloren. Der Lithiumpreis liegt heute schon dort, wo ihn Goldman Sachs erst für 2028 erwartet hat. Die große Analyse: warum Tianqi so stark am Preis hängt, was die Beteiligungen an Greenbushes und SQM wert sind und worauf es für die Tianqi Lithium Aktie jetzt ankommt.
Die Zahlen
Ein Jahresvergleich, der die Wende verdeckt
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 135 Prozent auf 6,04 Milliarden Yuan, in den ersten neun Monaten um 147 Prozent auf 18,3 Milliarden Yuan. Der Neunmonatsgewinn erreichte 5,6 Milliarden Yuan. Die Bruttomarge kletterte nach Angaben von Morningstar von 38 auf 63 Prozent, die Erträge aus der Beteiligung am chilenischen Produzenten SQM verfünffachten sich.
Doch der Vergleich mit dem Vorjahr führt in die Irre, weil 2025 ein Krisenjahr war. Aussagekräftiger ist der Blick auf das Vorquartal: Von April bis Juni hatte Tianqi noch 2,37 Milliarden Yuan verdient. Im dritten Quartal waren es nach Rechnung der Redaktion 43 Prozent weniger. Der Gewinn folgt dem Lithiumpreis – und der hatte Mitte Mai bei knapp 210.000 Yuan je Tonne seinen Höhepunkt.
Das Geschäftsmodell
Zwei Kronjuwelen – und beide hängen am Preis
Tianqi besitzt zwei Beteiligungen, um die es jeder Wettbewerber beneidet. Über ein Gemeinschaftsunternehmen kontrolliert der Konzern 51 Prozent an Talison, dem Betreiber von Greenbushes in Westaustralien – einer der größten und kostengünstigsten Lithiumminen der Welt. Die übrigen 49 Prozent hält der US-Konzern Albemarle. Außerdem ist Tianqi einer der größten Aktionäre von SQM, dem Kostenführer aus Chile.
Das macht Tianqi im Abschwung widerstandsfähiger als Verarbeiter ohne eigene Rohstoffe. Es bedeutet aber auch: Fast jeder Yuan Gewinn hängt direkt am Lithiumpreis. SQM hat für das vierte Quartal bereits vor deutlich niedrigeren Verkaufspreisen gewarnt – das wird sich auch in den Beteiligungserträgen von Tianqi zeigen.
Die Prognosen
Der Markt ist schneller als Goldman Sachs
Wie rasant sich die Lage verändert hat, zeigt ein Blick auf die Prognosen vom Oktober. Goldman Sachs erwartete damals, dass der Lithiummarkt von einem Defizit von 404.000 Tonnen im Jahr 2026 in einen Überschuss von 444.000 Tonnen im Jahr 2028 kippt. Für 2028 sagte die Bank einen Preis von rund 11.000 Dollar je Tonne voraus, umgerechnet etwa 84.000 Yuan. Genau dort steht der Spotpreis schon heute: Am Freitag kostete Lithiumcarbonat in China laut dem Preisdienst SMM 84.350 Yuan.
Auch die chinesische Bank CITIC Securities wurde überholt. Sie hatte für das vierte Quartal eine Spanne von 100.000 bis 150.000 Yuan genannt. Tianqi selbst rechnete im Herbst noch mit einem weitgehend ausgeglichenen Markt im zweiten Halbjahr.
Die Börse hat den Überschuss von 2028 bereits im November 2026 eingepreist.
Die Szenarien
Drei Wege für die Tianqi Lithium Aktie
Der Preis ist überverkauft
Wenn der Markt die Schwemme zu früh vorweggenommen hat, wäre eine Gegenbewegung beim Lithiumpreis möglich – Tianqi würde als Rohstoffbesitzer direkt profitieren.
Der Überschuss kommt früher
Fahren australische und afrikanische Minen schneller hoch als gedacht, bleibt der Preis niedrig. Die Gewinne würden sich dem Niveau von 2025 annähern.
Die Kostenführer setzen sich durch
Bei Preisen unter den Kosten vieler Wettbewerber verdienen Greenbushes und der Salar de Atacama weiter Geld. Auf Sicht stärkt das die Marktstellung.
Häufige Fragen zur Tianqi Lithium Aktie
Wie viel hat Tianqi Lithium im dritten Quartal verdient?
1,36 Milliarden Yuan, ein Plus von 1.324 Prozent gegenüber dem Vorjahr, aber weniger als die 2,37 Milliarden Yuan des zweiten Quartals.
Warum fällt die Tianqi Lithium Aktie trotz Rekordgewinn?
Weil der Lithiumpreis seit Mai um mehr als die Hälfte gefallen ist und die Börse deshalb sinkende Gewinne erwartet.
Welche Beteiligungen hat Tianqi Lithium?
Der Konzern kontrolliert über ein Gemeinschaftsunternehmen 51 Prozent an Talison, dem Betreiber der Mine Greenbushes, und ist Großaktionär von SQM.
Was ist der Unterschied zwischen A- und H-Aktie?
Die A-Aktie wird in Shenzhen in Yuan gehandelt, die H-Aktie in Hongkong. Die H-Aktie notiert derzeit rund 46 Prozent unter der A-Aktie.
Stammdaten der Tianqi Lithium Aktie
- Unternehmen
- Tianqi Lithium Corporation
- ISIN
- CNE100005F09
- WKN
- A3DQVD
- Handelssymbol
- 9696 (Hongkong), 2220 (Frankfurt)
- US-Handelssymbol
- TQLCF (außerbörslich)
- Schlusskurs
- 20,76 Hongkong-Dollar
Stand: 27.11.2026, H-Aktie, Schlusskurs Hongkong vom 27. November 2026
Weitere im Artikel genannte Aktien: SQM (ISIN US8336351056, WKN 895007, US-Handelssymbol SQM an der NYSE), Albemarle (ISIN US0126531013, WKN 890167, US-Handelssymbol ALB an der NYSE) und Ganfeng Lithium (ISIN CNE1000031W9, WKN A2N6UN, Handelssymbol 1772 in Hongkong, US-Handelssymbol GNENF).
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