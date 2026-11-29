Thyssenkrupp verbindet Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau und industrielle Dienstleistungen. Der Konzern baut sich kräftig um: Ende Oktober ging der Werkstoffhändler tk accelis an die Börse, ein ähnlicher Schritt ist auch für das Stahlgeschäft im Gespräch. Thyssenkrupp Steel hat zudem eine Ausschreibung für die Versorgung mit Wasserstoff gestartet.

Am 8. Dezember legt Thyssenkrupp den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025/2026 vor und lädt zur Telefonkonferenz für Analysten.