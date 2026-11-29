Die Thyssenkrupp Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 11,07 Euro geschlossen, rund 3,6 Prozent über dem Vortag. Am Donnerstag lag der Schluss bei 10,69 Euro. Auf Wochensicht steigt die Thyssenkrupp Aktie um 7,37 Prozent, nach 10,31 Euro am Freitag der Vorwoche. Auf Monatssicht steht dennoch ein Minus von rund 25 Prozent.
Thyssenkrupp Aktie: Minus 25 Prozent im Monat, plus sieben in der Woche – am 8. Dezember muss Essen liefern
Die Thyssenkrupp Aktie schließt am Freitag bei 11,07 Euro und gewinnt auf Wochensicht 7,37 Prozent. Die Marke von 10 Euro hat gehalten. Am 8. Dezember legt der Industriekonzern den Geschäftsbericht 2025/2026 vor.
thyssenkrupp AG · ISIN: DE0007500001 · WKN: 750000 · Handelssymbol: TKA (Xetra)
Der Umbau
Ein Konzern in Teilen
Thyssenkrupp verbindet Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau und industrielle Dienstleistungen. Der Konzern baut sich kräftig um: Ende Oktober ging der Werkstoffhändler tk accelis an die Börse, ein ähnlicher Schritt ist auch für das Stahlgeschäft im Gespräch. Thyssenkrupp Steel hat zudem eine Ausschreibung für die Versorgung mit Wasserstoff gestartet.
Am 8. Dezember legt Thyssenkrupp den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025/2026 vor und lädt zur Telefonkonferenz für Analysten.
Die 10-Euro-Marke hat gehalten. Ob die Erholung der Thyssenkrupp Aktie trägt, entscheidet sich am 8. Dezember mit dem Ausblick.
Häufige Fragen zur Thyssenkrupp Aktie
Wo hat die Thyssenkrupp Aktie geschlossen?
Auf Xetra bei 11,07 Euro.
Wann legt Thyssenkrupp Zahlen vor?
Am 8. Dezember 2026 den Geschäftsbericht 2025/2026.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0007500001, WKN 750000, Handelssymbol TKA.
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