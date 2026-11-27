51,6 Prozent und ein Preis von 30,10 Euro je Aktie

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 08:36 3 Min.

Thales (HO) verhandelt exklusiv über den Kauf von 51,6 Prozent an Lumibird. Je Aktie nennt die Mitteilung 30,10 Euro inklusive Sonderausschüttung, bis zu 32,66 Euro mit Earn-outs. Closing bis Ende Q2 2027, danach folgt ein Pflichtangebot an alle übrigen Aktionäre.

Die Thales-Aktie (Euronext Paris: HO, ISIN FR0000121329) rückt mit einem gezielten Zukauf in die Photonik vor: Der französische Rüstungs- und Technologiekonzern ist in exklusive Verhandlungen über den Erwerb von 51,6 Prozent an dem Laserspezialisten Lumibird (Euronext Paris: LBIRD) eingetreten. Das teilten beide Unternehmen am Freitagmorgen mit. Verkäufer sind die Holdings ESIRA und CLERVIE, die von Lumibird-Chef und Mehrheitsaktionär Marc Le Flohic kontrolliert werden.

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Verbindlich ist noch nichts: Die Endverträge sollen erst nach dem Informations- und Konsultationsverfahren der Arbeitnehmervertretungen bei Thales und Lumibird unterzeichnet werden. Der Verwaltungsrat von Lumibird hat das Projekt nach Unternehmensangaben einstimmig begrüßt.

Was zahlt Thales für Lumibird?

Die Mitteilung nennt einen Wert von 30,10 Euro je Lumibird-Aktie. Darin steckt eine Sonderausschüttung von 11,34 Euro je Aktie (insgesamt 250 Millionen Euro), die Lumibird nach dem Verkauf der Medizinsparte auszahlen will. Bei Vollzug zahlt Thales bar 18,76 Euro je Aktie. Dazu kommen Earn-outs von bis zu 2,56 Euro je Aktie, sodass sich der Höchstwert auf 32,66 Euro summiert.

Wert je Lumibird-Aktie inklusive Sonderausschüttung 30,10 € Barzahlung bei Closing je Aktie 18,76 € Höchstwert mit Earn-outs bis 32,66 € Unternehmenswert der Photonik-Sparte nach der Ausschüttung ca. 440 Mio. € Quelle : Lumibird/Thales, Mitteilung vom 27.11.2026

Gegenüber dem volumengewichteten Monatsdurchschnitt von 24,15 Euro vor der Ankündigung liegen die 30,10 Euro um 24,7 Prozent höher. Einen Gesamtkaufpreis für den 51,6-Prozent-Block nennt die Mitteilung nicht.

Wie geht es nach dem Blockkauf weiter?

Nach dem Erwerb des Pakets will Thales bei der französischen Börsenaufsicht AMF ein vereinfachtes Pflichtangebot für alle übrigen Lumibird-Aktien einreichen – zum gleichen Preis und mit denselben Earn-outs. Das Angebot soll spätestens im zweiten Halbjahr 2027 abgeschlossen sein; danach ist ein Squeeze-out vorgesehen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Der Blockerwerb soll bis Ende des zweiten Quartals 2027 vollzogen werden.

Zeitplan laut Mitteilung Schritt Termin Konsultation der Arbeitnehmervertretungen, dann Vertragsunterzeichnung ohne Datum Verkauf der Medizinsparte an IPG Photonics bis Ende 2026 Closing des Blockerwerbs bis Ende Q2 2027 Pflichtangebot abgeschlossen spätestens 2. Halbjahr 2027

Voraussetzung für Closing und Sonderausschüttung ist, dass der Verkauf der Medizinsparte an IPG Photonics abgeschlossen ist. Dafür ist ein Unternehmenswert von 300 Millionen Euro vereinbart, zuzüglich eines Earn-outs von bis zu 50 Millionen Euro. Hinzu kommen die üblichen Wettbewerbs- und Regulierungsfreigaben.

Warum will Thales die Laser von Lumibird?

Lumibird ist ein europäischer Laserspezialist, der 2017 aus Keopsys und Quantel entstanden ist. Das Unternehmen erzielte 2025 rund 225,6 Millionen Euro Umsatz und beschäftigt über 1.000 Menschen. Thales (Umsatz 2025: 22,1 Milliarden Euro) verweist auf kritische, souveräne Lasertechnologie für optronische Systeme und Laser-Zielbezeichner. Man wolle einen europäischen Photonik-Pol aufbauen und sich bei gerichteten Laserwaffen positionieren. Lumibird-Photonik wuchs in den ersten neun Monaten 2026 organisch um 14,9 Prozent. Verteidigung und Raumfahrt sollen mittelfristig über 60 Prozent des Umsatzes ausmachen, heute sind es unter 50 Prozent. Thales erwartet laut Mitteilung keine wesentliche kurzfristige Auswirkung auf sein Finanzprofil.

Offene Punkte Die Endverträge sind noch nicht unterzeichnet, die Arbeitnehmerkonsultation steht aus.

Die Earn-outs hängen unter anderem von den Medizin-Erlösen 2026 und 2027 ab und werden bis spätestens Ende 2029 gezahlt.

Der Verwaltungsrat von Lumibird gibt seine begründete Stellungnahme erst nach dem Bericht des unabhängigen Gutachters Finexsi ab.

Wettbewerbs- und Regulierungsfreigaben stehen aus.

Häufige Fragen zur Thales-Aktie und zur Lumibird-Übernahme