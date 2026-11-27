Warum ist die Thales-Aktie CAC40 Gewinner? Der Konzern übernimmt die Mehrheit an Lumibird und sichert sich Lasertechnik. Die Aktie stieg um 2,31 Prozent auf 239,20 Euro.

Was ist Lumibird? Ein Anbieter von Laser- und Photoniklösungen. Nach dem Mehrheitskauf ist ein Angebot an die übrigen Aktionäre geplant.