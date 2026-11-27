Die Thales-Aktie beendet die Woche mit einer Übernahme im Rücken. Zum Handelsschluss um 17:35 Uhr stand der Rüstungs- und Elektronikkonzern an der Euronext Paris 2,31 Prozent höher bei 239,20 Euro, ein Plus von 5,40 Euro gegenüber dem Vortagesschluss. Als CAC40 Gewinner liegt Thales auf Platz drei.
Thales-Aktie als CAC40 Gewinner: Lumibird-Übernahme treibt den Rüstungskonzern
Die Thales-Aktie schließt am Freitag 2,31 % höher bei 239,20 Euro und ist drittstärkster CAC40 Gewinner. Der Konzern übernimmt Lumibird und sichert sich kritische Lasertechnik.
CAC40 Gewinner
Warum die Thales-Aktie heute steigt
Auslöser ist die Übernahme von Lumibird. Nach Angaben von ABC Bourse hatte Thales am Morgen exklusive Verhandlungen über den Erwerb von 51,6 Prozent an dem Laser- und Photonikspezialisten aufgenommen. Laut Idéal Investisseur bietet Thales 30,10 Euro je Aktie einschließlich Dividende und sichert sich damit Zugang zu Lasertechnologien, die als kritisch gelten. Anschließend ist ein Übernahmeangebot für den Rest des Kapitals geplant. Dazu kommt der Rückenwind für den Rüstungssektor: Auch Safran (+1,97 Prozent) lag im Plus.
Hintergrund
Ein Rüstungswert mit Aufholbedarf
Die Thales-Aktie lag zuletzt auf Quartalssicht noch rund 14 Prozent im Minus. Operativ läuft es besser: Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 8,7 Prozent, die Aufträge legten auf neun Monate um 15 Prozent zu. Alle Jahresziele wurden bestätigt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Thales S.A.
- ISIN
- FR0000121329
- WKN
- 850842
- Handelssymbol
- HO (Euronext Paris)
- US-Symbol
- THLLY (OTC)
- Kurs
- 239,20 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Thales-Aktie
Warum ist die Thales-Aktie CAC40 Gewinner? Der Konzern übernimmt die Mehrheit an Lumibird und sichert sich Lasertechnik. Die Aktie stieg um 2,31 Prozent auf 239,20 Euro.
Was ist Lumibird? Ein Anbieter von Laser- und Photoniklösungen. Nach dem Mehrheitskauf ist ein Angebot an die übrigen Aktionäre geplant.
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