Texas-Pacific-Land-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche: Grundbesitzer im Minus – trotz Freitagsplus von 0,8 Prozent

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:56 2 Min.

Die Texas-Pacific-Land-Aktie ist S&P 500 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 1,47 Prozent bleibt der texanische Grund- und Lizenzbesitzer in der Rekordwoche zurück, obwohl die Aktie am Freitag 0,82 Prozent zulegte. Die Analyse ordnet ein.

Die Texas-Pacific-Land-Aktie (ISIN: US88262P1021, WKN: A2QL4H, Handelssymbol: TPL) ist S&P 500 Verlierer der Woche: Sie verliert 1,47 Prozent, legte am Freitag aber um 0,82 Prozent zu. Auf Monatssicht steht ein Minus von 20,25 Prozent. TPL TPL — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr TPL — — — TPL-Wochenminus -1,47 % TPL am Freitag +0,82 % TPL auf Monatssicht -20,25 % TPL auf Fünfjahressicht +90,80 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Schwacher Monat, leichtes Wochenminus TPL setzt den Rückgang des Monats in der Rekordwoche in abgeschwächter Form fort. Der S&P 500 gewann in der Woche 5,6 Prozent. TPL lag im Minus und liegt auf Monatssicht gut 20 Prozent zurück. Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden; Daten zum Ölmarkt haben wir nicht geprüft. 01 Gegen den Trend Minus in einer Rekordwoche. 02 Freitag leicht im Plus 0,82 Prozent. 03 Schwacher Monat Gut 20 Prozent Minus. Einordnung Deutliche Monatsschwäche, offene Ursache Auf Fünfjahressicht liegt die Aktie mit knapp 91 Prozent klar im Plus. Was für die TPL-Aktie spricht Fünfjahresbilanz: Plus von knapp 91 Prozent.

Geschäftsmodell: Lizenz- und Wassereinnahmen auf Grundbesitz. Was die TPL-Aktie belasten kann Monatsverlust: Gut 20 Prozent Minus.

Fehlender Auslöser: Die Ursache ist nicht belegt. Steckbrief der Texas-Pacific-Land-Aktie Unternehmen: Texas Pacific Land Corporation

ISIN: US88262P1021 · WKN: A2QL4H

Handelssymbol: TPL (NYSE)

Branche: Grundbesitz, Öl und Gas Häufige Fragen zur Texas-Pacific-Land-Aktie Warum ist die Texas-Pacific-Land-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche?

Sie verlor 1,47 Prozent, während der Markt stieg; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US88262P1021, WKN A2QL4H, Handelssymbol TPL. Fazit: Der S&P 500 Verlierer der Woche Texas Pacific Land Die TPL-Aktie bleibt in der Rekordwoche zurück. Die Ursache ist offen.

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