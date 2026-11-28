Die Texas-Pacific-Land-Aktie (ISIN: US88262P1021, WKN: A2QL4H, Handelssymbol: TPL) ist S&P 500 Verlierer der Woche: Sie verliert 1,47 Prozent, legte am Freitag aber um 0,82 Prozent zu. Auf Monatssicht steht ein Minus von 20,25 Prozent.
Texas-Pacific-Land-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche: Grundbesitzer im Minus – trotz Freitagsplus von 0,8 Prozent
Die Texas-Pacific-Land-Aktie ist S&P 500 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 1,47 Prozent bleibt der texanische Grund- und Lizenzbesitzer in der Rekordwoche zurück, obwohl die Aktie am Freitag 0,82 Prozent zulegte. Die Analyse ordnet ein.
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|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
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Die Gründe für den Kursverlust
Schwacher Monat, leichtes Wochenminus
TPL setzt den Rückgang des Monats in der Rekordwoche in abgeschwächter Form fort.
Der S&P 500 gewann in der Woche 5,6 Prozent. TPL lag im Minus und liegt auf Monatssicht gut 20 Prozent zurück. Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden; Daten zum Ölmarkt haben wir nicht geprüft.
Gegen den Trend
Minus in einer Rekordwoche.
Freitag leicht im Plus
0,82 Prozent.
Schwacher Monat
Gut 20 Prozent Minus.
Einordnung
Deutliche Monatsschwäche, offene Ursache
Auf Fünfjahressicht liegt die Aktie mit knapp 91 Prozent klar im Plus.
Häufige Fragen zur Texas-Pacific-Land-Aktie
Warum ist die Texas-Pacific-Land-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche?
Sie verlor 1,47 Prozent, während der Markt stieg; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US88262P1021, WKN A2QL4H, Handelssymbol TPL.
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