Die Texas Instruments Aktie (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, US-Handelssymbol: TXN) ist am Mittwoch, 25. November 2026, einer der größten Nasdaq100 Gewinner. Der Analogchip-Hersteller steigt um 11,75 Dollar oder 4,55 Prozent auf 270,19 Dollar. Auf Sicht von sechs Monaten steht die Texas Instruments Aktie allerdings noch mit rund 16 Prozent im Minus.
Texas Instruments Aktie: Nasdaq100 Gewinner mit plus 4,6 Prozent – Analogchips fangen sich
Die Texas Instruments Aktie schließt am Mittwoch 4,55 Prozent höher bei 270,19 Dollar und zählt zu den Nasdaq100 Gewinnern. Analogchip-Werte erholen sich, während Speicher- und KI-Aktien nachgeben.
Kursgrund
Warum die Texas Instruments Aktie heute steigt
Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Auffällig ist der Gleichlauf mit Wettbewerber Analog Devices, der nach seinen Zahlen am Vortag eingebrochen war und am Mittwoch ebenfalls kräftig zulegte. Zudem schichteten Anleger aus KI- und Speicherwerten um: Der Halbleiterindex SOX fiel am Vormittag um mehr als 6 Prozent, doch breite Teile des Marktes, vor allem kleinere und zyklische Werte, schlossen im Plus. Die Texas Instruments Aktie profitierte offenbar von dieser Umschichtung.
Hintergrund
Rechenzentren als neuer Treiber
Texas Instruments meldete am 21. Oktober für das dritte Quartal einen Umsatz von 6,06 Milliarden Dollar, ein Plus von 28 Prozent, und einen Nettogewinn von 2,43 Milliarden Dollar, 78 Prozent mehr als im Vorjahr. Die operative Marge stieg auf 47,5 Prozent. Der Umsatz mit Rechenzentren wuchs um 95 Prozent und trägt inzwischen rund 13 Prozent zum Konzernumsatz bei.
Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen 5,80 bis 6,30 Milliarden Dollar Umsatz und einen Gewinn je Aktie von 2,45 bis 2,79 Dollar, beides über den damaligen Konsensschätzungen. Der freie Cashflow der vergangenen zwölf Monate stieg von 2,4 auf 8,4 Milliarden Dollar, weil die Investitionsphase in neue Fabriken ausläuft. Die Quartalsdividende erhöhte TI um 7 Prozent auf 1,52 Dollar.
Häufige Fragen zur Texas Instruments Aktie
Warum ist die Texas Instruments Aktie heute Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Analogchip-Werte erholten sich, während KI- und Speicherwerte nachgaben.
Wie hat die Texas Instruments Aktie geschlossen?
Bei 270,19 Dollar, ein Plus von 4,55 Prozent.
Wie läuft das Rechenzentrumsgeschäft?
Der Umsatz wuchs im dritten Quartal um 95 Prozent und macht rund 13 Prozent des Konzernumsatzes aus.
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