Texas Instruments meldete am 21. Oktober für das dritte Quartal einen Umsatz von 6,06 Milliarden Dollar, ein Plus von 28 Prozent, und einen Nettogewinn von 2,43 Milliarden Dollar, 78 Prozent mehr als im Vorjahr. Die operative Marge stieg auf 47,5 Prozent. Der Umsatz mit Rechenzentren wuchs um 95 Prozent und trägt inzwischen rund 13 Prozent zum Konzernumsatz bei.

Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen 5,80 bis 6,30 Milliarden Dollar Umsatz und einen Gewinn je Aktie von 2,45 bis 2,79 Dollar, beides über den damaligen Konsensschätzungen. Der freie Cashflow der vergangenen zwölf Monate stieg von 2,4 auf 8,4 Milliarden Dollar, weil die Investitionsphase in neue Fabriken ausläuft. Die Quartalsdividende erhöhte TI um 7 Prozent auf 1,52 Dollar.