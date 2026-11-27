Die Texas Instruments Aktie (US-Handelssymbol: TXN) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Im frühen Handel steht sie bei 270,74 Dollar, die Kursanzeige nennt plus 4,76 Prozent. Zum Mittwochsschluss von 270,19 Dollar beträgt das Plus nur 0,2 Prozent.
Texas Instruments Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Freitag – Analogchips im Aufwind
Die Texas Instruments Aktie steht am Freitag im frühen US-Handel bei 270,74 Dollar und zählt mit plus 4,76 Prozent laut Kursanzeige zu den Nasdaq100 Gewinnern. Was den Analogchip-Konzern antreibt.
Kursgrund
Warum die Texas Instruments Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Am Mittwoch war die Texas Instruments Aktie bereits um 4,55 Prozent auf 270,19 Dollar gestiegen. Möglicherweise stützt die Erholung bei Analog Devices, dem direkten Konkurrenten im Analogchip-Markt. Als Nasdaq100 Gewinner bleibt TI damit gefragt.
Häufige Fragen zur Texas Instruments Aktie
Warum ist die Texas Instruments Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der Texas Instruments Aktie?
Im frühen Handel am Freitag 270,74 Dollar.
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