Während die Börse über KI-Prozessoren streitet, verdient ein Konzern aus Dallas sein Geld mit Bauteilen, die niemand sieht: Spannungsregler, Sensoren, Steuerchips. Die Texas Instruments Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 281,85 US-Dollar, ein Plus von 4,32 Prozent – deutlich mehr als der Gesamtmarkt.
Texas Instruments Aktie: Cantor stuft hoch und sieht 385 Dollar – der langweiligste Chipkonzern wird zum Favoriten
Keine KI-Fantasie, dafür Chips für Autos, Fabriken und Steckdosen: Die Texas Instruments Aktie steigt nach einer Hochstufung um über vier Prozent. Nachbörslich kam ein Dämpfer.
Texas Instruments Incorporated · ISIN: US8825081040 · WKN: 852654 · Handelssymbol: TII · US-Handelssymbol: TXN
Die Hochstufung
Mehr Cashflow, breite Nachfrage
Das Analysehaus Cantor Fitzgerald stufte Texas Instruments von „Neutral“ auf „Overweight“ hoch und hob das Kursziel von 340 auf 385 US-Dollar an. Die Begründung: ein stärkerer freier Cashflow und breite Nachfrage aus der Industrie. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Die Aktie hatte zuvor gelitten. Ein enttäuschender Ausblick eines großen Wettbewerbers bei Analogchips zog die ganze Gruppe nach unten, dazu kamen Zollsorgen und Inflationsdaten, die den Nasdaq 100 kurzzeitig in einen Bärenmarkt drückten. Am Freitag schwankte der Kurs zwischen 269,66 und 285,18 US-Dollar. Nachbörslich gab er einen Teil der Gewinne wieder ab.
Texas Instruments ist das Gegenmodell zur KI-Aktie: zehntausende Produkte, zehntausende Kunden, eigene Fabriken. Das wächst langsam, bricht aber selten ein.
Das Geschäft
Eigene Fabriken als Trumpf
Der Konzern hat in den vergangenen Jahren Milliarden in neue Werke für große Siliziumscheiben investiert. Das drückte den Mittelzufluss, senkt aber auf Dauer die Stückkosten und macht unabhängig von Auftragsfertigern in Asien. Jetzt, da die Bauphase abklingt, steigt der freie Cashflow – genau darauf stützt sich die Hochstufung. Der Jahresumsatz lag zuletzt bei 17,68 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn bei 4,97 Milliarden.
Die Skeptiker verweisen auf die Bewertung, das Risiko eines Überangebots bei Standardchips und die Unsicherheit in Industrie und Autobranche. Für einkommensorientierte Anleger zählt die Dividende: 6,08 US-Dollar je Aktie im Jahr.
Häufige Fragen zur Texas Instruments Aktie
Wo steht die Texas Instruments Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 281,85 US-Dollar (plus 4,32 Prozent).
Was hat Cantor Fitzgerald entschieden?
Das Haus stufte auf „Overweight“ hoch und hob das Kursziel von 340 auf 385 US-Dollar.
Wie hoch ist die Dividende?
6,08 US-Dollar je Aktie im Jahr.
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