Der Konzern hat in den vergangenen Jahren Milliarden in neue Werke für große Siliziumscheiben investiert. Das drückte den Mittelzufluss, senkt aber auf Dauer die Stückkosten und macht unabhängig von Auftragsfertigern in Asien. Jetzt, da die Bauphase abklingt, steigt der freie Cashflow – genau darauf stützt sich die Hochstufung. Der Jahresumsatz lag zuletzt bei 17,68 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn bei 4,97 Milliarden.