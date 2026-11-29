Tyndall sieht in der Kontrolle das eigentliche Motiv. Musk hält rund 39 Prozent an SpaceX und kontrolliert über die Doppelstruktur der Aktien etwa 70 Prozent der Stimmen. An Tesla ist er nur mit rund 20 Prozent beteiligt. Im fusionierten Konzern käme er laut HSBC auf etwa 60 Prozent. Analysten rechneten laut Reuters je nach Struktur mit 57 bis 58 Prozent der Stimmrechte, fast dreimal so viel Einfluss wie heute bei Tesla. Genau hier liegt die größte Hürde: Einer Fusion müsste eine Mehrheit aller ausstehenden Tesla-Aktien zustimmen, nicht nur der abgegebenen Stimmen. Musk selbst nannte das eine hohe Hürde. Unsere Lesart: Ohne eine deutliche Prämie für die Tesla-Aktionäre dürfte diese Mehrheit schwer zu erreichen sein.