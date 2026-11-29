Die Tesla Aktie hat ihre stärkste Woche seit Langem hinter sich. Von 345,82 Dollar am vorigen Freitag kletterte sie bis auf 400,00 Dollar zum Wochenschluss, ein Plus von 15,7 Prozent. Den ersten Schub brachte am Montag die Erholung der KI-Werte nach der Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia, die Tesla Aktie gewann an diesem Tag 11,5 Prozent. Den zweiten Schub lieferte am Freitag ein Thema, das die Börse seit Wochen elektrisiert: die mögliche Fusion von Tesla und SpaceX. Die Tesla Aktie stieg im verkürzten Handel nach Thanksgiving um weitere 5,22 Prozent.
Tesla Aktie: Plus 15,7 Prozent in einer Woche – HSBC rechnet bei einer SpaceX-Übernahme 507 Dollar vor, doch eine Hürde ist hoch
Elon Musk will seine beiden größten Unternehmen offenbar zusammenführen. Sonderausschüsse verhandeln, Banken rechnen, eine Ankündigung gilt noch im Dezember als möglich. Die Tesla Aktie springt auf 400 Dollar. Die große Analyse: was Tesla-Aktionäre bekommen könnten, warum Musk am meisten gewinnt und woran der Deal noch scheitern kann.
Die Fusion
Was hinter den Gesprächen steckt
Tesla und SpaceX haben jeweils einen Sonderausschuss aus unabhängigen Mitgliedern ihrer Aufsichtsgremien eingesetzt und Investmentbanken beauftragt. Laut Financial Times geht es um einen reinen Aktientausch, der den fusionierten Konzern mit 3,2 bis 3,5 Billionen Dollar bewerten könnte. Beide Seiten hoffen demnach auf einen Abschluss noch vor Jahresende, laut Bloomberg könnte eine Ankündigung im Dezember kommen. Wichtig für Anleger: Bisher hat keines der beiden Unternehmen Bedingungen bestätigt. Es gibt weder ein Umtauschverhältnis noch ein offizielles Angebot. Sonderausschüsse sind das übliche Verfahren, wenn bei einem Geschäft Interessenkonflikte bestehen, hier also zwischen den beiden Musk-Konzernen.
Die konkreteste Rechnung stammt von Michael Tyndall, Analyst bei HSBC. In seiner Studie vom 20. November 2026 stufte er die Tesla Aktie von Reduce auf Hold hoch und hob das Kursziel von 157 auf 359 Dollar an. Für eine Übernahme durch SpaceX setzt er eine Prämie von 33 Prozent auf den 30-Tage-Durchschnittskurs an, das entspricht 507 Dollar je Aktie. Ohne Übernahmefantasie sieht er den Wert der Tesla Aktie dagegen bei nur 212 Dollar. Gary Black von The Future Fund hält eher 25 Prozent Prämie oder 481 Dollar für realistisch. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Machtfrage
Warum Musk der größte Gewinner wäre
Tyndall sieht in der Kontrolle das eigentliche Motiv. Musk hält rund 39 Prozent an SpaceX und kontrolliert über die Doppelstruktur der Aktien etwa 70 Prozent der Stimmen. An Tesla ist er nur mit rund 20 Prozent beteiligt. Im fusionierten Konzern käme er laut HSBC auf etwa 60 Prozent. Analysten rechneten laut Reuters je nach Struktur mit 57 bis 58 Prozent der Stimmrechte, fast dreimal so viel Einfluss wie heute bei Tesla. Genau hier liegt die größte Hürde: Einer Fusion müsste eine Mehrheit aller ausstehenden Tesla-Aktien zustimmen, nicht nur der abgegebenen Stimmen. Musk selbst nannte das eine hohe Hürde. Unsere Lesart: Ohne eine deutliche Prämie für die Tesla-Aktionäre dürfte diese Mehrheit schwer zu erreichen sein.
Auch für die SpaceX Aktie ist der Deal heikel. Sie stieg am Freitag um 4,83 Prozent auf 133,59 Dollar und liegt damit unter dem Ausgabepreis von 135 Dollar. Ein Teil der Anleger fürchtet eine Verwässerung, zumal SpaceX am 25. November versprochen hatte, jedem aktiven Trump-Kinderkonto eine neu ausgegebene Aktie zu übertragen. Bei Tesla bleibt die Bewertung das zweite Fragezeichen: Gemessen am Gewinn kostet die Tesla Aktie rund das 439-Fache, und trotz der Rally liegt sie seit Jahresbeginn noch etwa 12 Prozent im Minus. Neben der Fusion wartet ein zweiter Dezember-Termin: Laut einem Tagesordnungsentwurf der EU-Kommission könnten die Mitgliedstaaten am 15. Dezember über die Zulassung des Fahrassistenzsystems Full Self-Driving in Europa abstimmen.
Einordnung der Redaktion: Die Tesla Aktie wird derzeit weniger nach dem Autogeschäft bewertet als nach der Frage, was SpaceX zu zahlen bereit ist. Das macht sie anfällig. Platzen die Gespräche, fällt der wichtigste Kurstreiber weg, und die Rechnung von HSBC zeigt, wie groß die Lücke dann wäre. Kommt der Deal, entscheidet das Umtauschverhältnis darüber, ob Tesla-Aktionäre eine Prämie erhalten oder vor allem Musks Macht wächst. Weil eine Mehrheit aller Tesla-Aktien zustimmen muss, haben die freien Aktionäre eine starke Verhandlungsposition. Der Dezember dürfte für die Tesla Aktie zum entscheidenden Monat des Jahres werden.
FAQ
Häufige Fragen zur Tesla Aktie
Warum ist die Tesla Aktie in dieser Woche gestiegen?
Zum einen erholten sich die KI- und Technologiewerte nach Huangs Rückkehr zu Nvidia. Zum anderen befeuerten Berichte über Fusionsgespräche mit SpaceX die Fantasie. Die Aktie gewann 15,7 Prozent auf 400,00 Dollar.
Ist die Fusion von Tesla und SpaceX schon beschlossen?
Nein. Beide Konzerne haben Sonderausschüsse eingesetzt, aber keine Bedingungen bestätigt. Eine Fusion bräuchte die Zustimmung einer Mehrheit aller ausstehenden Tesla-Aktien.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Tesla Aktie und der SpaceX Aktie?
Tesla: ISIN US88160R1014, WKN A1CX3T, deutsches Handelssymbol TL0, US-Handelssymbol TSLA (Nasdaq). SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, deutsches Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX (Nasdaq).
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