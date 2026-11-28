Die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Handelssymbol: TSLA) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 15,67 Prozent, am Freitag um 5,22 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Minus von 1,83 Prozent.
Tesla-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Elektroautobauer legt zu – warum die Aktie um 15,7 Prozent steigt
Die Tesla-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 15,67 Prozent profitiert der Elektroautobauer von der besten Börsenwoche seit April 2025. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.
Die Gründe für den Kursgewinn
Breite Rally, kein eigener Auslöser belegt
Tesla steigt kräftiger als der Gesamtmarkt, doch eine eigene Meldung ist nicht belegt.
Der S&P 500 erlebte seine beste Woche seit April 2025, rund 95 Prozent der Indexwerte legten zu. Tesla zählt zu den Titeln mit hoher Marktsensitivität und profitierte von der Rückkehr der Risikobereitschaft. Eine konkrete Unternehmensnachricht, die den Anstieg erklärt, haben wir nicht gefunden.
Rekordwoche
Beste Wochenbilanz des S&P 500 seit April 2025.
Hohe Marktsensitivität
Tesla reagiert stark auf Stimmung.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Starke Woche, offene Ursache
Der Wochenanstieg gleicht den Monat kaum aus. Entscheidend bleiben Auslieferungen und Margen.
Häufige Fragen zur Tesla-Aktie
Warum ist die Tesla-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?
Sie stieg um 15,67 Prozent in einer breiten Marktrally; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US88160R1014, WKN A1CX3T, Handelssymbol TSLA.
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