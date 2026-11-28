Tesla-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Elektroautobauer legt zu – warum die Aktie um 15,7 Prozent steigt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:49 2 Min.

Die Tesla-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 15,67 Prozent profitiert der Elektroautobauer von der besten Börsenwoche seit April 2025. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.

Bild: Tesla, Inc.

Die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Handelssymbol: TSLA) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 15,67 Prozent, am Freitag um 5,22 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Minus von 1,83 Prozent. Tesla-Wochenplus +15,67 % Tesla am Freitag +5,22 % Tesla auf Monatssicht -1,83 % S&P 500 in der Woche +5,6 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursgewinn Breite Rally, kein eigener Auslöser belegt Tesla steigt kräftiger als der Gesamtmarkt, doch eine eigene Meldung ist nicht belegt. Der S&P 500 erlebte seine beste Woche seit April 2025, rund 95 Prozent der Indexwerte legten zu. Tesla zählt zu den Titeln mit hoher Marktsensitivität und profitierte von der Rückkehr der Risikobereitschaft. Eine konkrete Unternehmensnachricht, die den Anstieg erklärt, haben wir nicht gefunden. 01 Rekordwoche Beste Wochenbilanz des S&P 500 seit April 2025. 02 Hohe Marktsensitivität Tesla reagiert stark auf Stimmung. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Starke Woche, offene Ursache Der Wochenanstieg gleicht den Monat kaum aus. Entscheidend bleiben Auslieferungen und Margen. Was für die Tesla-Aktie spricht Marktumfeld: Freundliche Stimmung.

Technologiefantasie: Autonomes Fahren und Energiespeicher. Was die Tesla-Aktie belasten kann Hohe Schwankung: Gewinne können schnell schwinden.

Fehlender Auslöser: Der Anstieg ist nicht fundamental erklärt. Steckbrief der Tesla-Aktie Unternehmen: Tesla, Inc.

ISIN: US88160R1014 · WKN: A1CX3T

Handelssymbol: TSLA (Nasdaq)

Branche: Automobil, Elektromobilität Häufige Fragen zur Tesla-Aktie Warum ist die Tesla-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?

Sie stieg um 15,67 Prozent in einer breiten Marktrally; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US88160R1014, WKN A1CX3T, Handelssymbol TSLA. Fazit: Der S&P 500 Gewinner der Woche Tesla Die Tesla-Aktie steigt kräftig in der Rekordwoche. Dauerhafte Impulse bräuchten Unternehmensmeldungen.

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