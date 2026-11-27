Die Tesla Aktie bleibt eine der meistgesuchten Aktien der Welt. Am Mittwoch schloss sie leicht fester bei 385,46 Dollar, seit Jahresbeginn liegt sie aber rund 12 Prozent im Minus. In Deutschland notierte sie am Donnerstag bei rund 346 Euro und damit unter der 50-Tage-Linie. Wegen Thanksgiving blieb die Wall Street geschlossen.
Tesla Aktie: Robotaxis ohne Fahrer in zwei neuen Städten – reicht das für die Wende nach minus 12 Prozent?
Fahrerlose Model Y in Fort Worth und San Antonio, Markteintritt in Argentinien, die Aktie unter der 50-Tage-Linie: Die Tesla Aktie steht zwischen Zukunftsversprechen und schwachem Autogeschäft. Die große Analyse: was das Robotaxi bringt, was JPMorgan sagt und welche Marken jetzt zählen.
Die Stammdaten: Die Tesla Aktie trägt die ISIN US88160R1014 und die WKN A1CX3T. In Deutschland lautet das Handelssymbol TL0, in den USA das US-Handelssymbol TSLA an der Nasdaq.
Die Zukunft
Fahrerlos durch Texas
Tesla treibt sein Robotaxi-Geschäft voran. Im November weitete der Konzern den Dienst auf Fort Worth und San Antonio aus, mit Model Y ohne Sicherheitsfahrer am Steuer. Für viele Anleger ist das autonome Fahren der eigentliche Grund, die Tesla Aktie zu halten. Entscheidend wird, wie schnell sich der Dienst auf weitere Städte ausweiten lässt und ob er Geld verdient.
Parallel erschließt Tesla neue Märkte. Rund um den 20. November startete der Verkauf in Argentinien, Präsident Javier Milei war beim Auftakt dabei.
Bei Tesla kaufen Anleger nicht das Auto von heute, sondern das Robotaxi von morgen. Jede neue Stadt ist ein Beweisstück.
Die Analysten
Abwarten bei JPMorgan
JPMorgan stuft die Aktie mit Neutral ein und nennt ein Kursziel von 430 Dollar. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion. Die Meinungen zu Tesla gehen traditionell weit auseinander, je nachdem, wie hoch Analysten das Potenzial von Robotaxis und Robotern bewerten. Charttechnisch gilt es, die 50-Tage-Linie zurückzuerobern.
Häufige Fragen zur Tesla Aktie
Wo fährt das Tesla Robotaxi?
Im November kamen Fort Worth und San Antonio hinzu, mit Fahrzeugen ohne Sicherheitsfahrer.
Wie hat sich die Tesla Aktie entwickelt?
Seit Jahresbeginn liegt sie rund 12 Prozent im Minus.
Was sagt JPMorgan?
Neutral mit einem Kursziel von 430 Dollar. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die Tesla Aktie?
ISIN US88160R1014, WKN A1CX3T, Handelssymbol TL0, US-Handelssymbol TSLA.
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