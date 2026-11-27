Wo fährt das Tesla Robotaxi?

Im November kamen Fort Worth und San Antonio hinzu, mit Fahrzeugen ohne Sicherheitsfahrer.

Wie hat sich die Tesla Aktie entwickelt?

Seit Jahresbeginn liegt sie rund 12 Prozent im Minus.

Was sagt JPMorgan?

Neutral mit einem Kursziel von 430 Dollar. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die Tesla Aktie?

ISIN US88160R1014, WKN A1CX3T, Handelssymbol TL0, US-Handelssymbol TSLA.