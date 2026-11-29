Wie hoch ist das durchschnittliche Kursziel der Tesla Aktie? Je nach Anbieter 410,49 Dollar (TipRanks) bis 420,98 Dollar (MarketBeat).

Wie viele Analysten empfehlen die Tesla Aktie zum Kauf? Laut TipRanks 15 Buy, 12 Hold und 2 Sell; MarketBeat zählt 27 Kaufen-, 18 Halten- und 3 Verkaufen-Urteile.

Warum steigt die Tesla Aktie heute? Genannt werden der Kartellantrag zu EMAG, die Tech-Erholung und Berichte zu SpaceX. Bestätigt ist vor allem die Anmeldung beim Kartellamt.

Wie hoch sind die Gewinnschätzungen für Tesla 2026 und 2027? Laut Yahoo Finance 1,72 Dollar je Aktie 2026 und 2,16 Dollar 2027.

Wann ist die nächste Tesla-Hauptversammlung? Am 3. Dezember 2026.