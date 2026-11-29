Die Tesla Aktie (ISIN US88160R1014, Ticker TSLA) legt zum verkürzten Black-Friday-Handel um rund 5 Prozent auf etwa 399 Dollar zu; einen offiziellen Schlusskurs konnten wir nicht belegen, die Intraday-Stände lagen zwischen 398,60 und 400 Dollar bei einem Tageshoch von 401,18 Dollar. Damit liegt die Aktie wieder über der 50- und der 200-Tage-Linie und rund 5 Prozent über dem Vorfeiertags-Schlusskurs von 380,14 Dollar. Die Tesla Aktienprognose der Analysten bleibt zweigeteilt: Der Konsens-Kursziel-Durchschnitt liegt je nach Anbieter bei 410 bis 421 Dollar, also nur 3 bis 6 Prozent über dem Kurs. Es sind Einschätzungen Dritter; aktiencheck.de gibt keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel ab.
Tesla Aktie Prognose: Kurssprung von 5 Prozent auf rund 400 Dollar, Konsens-Kursziel bei 410 bis 421 Dollar – wie viel Optimus-Fantasie steckt im Kurs?
Die Tesla Aktie springt zum Black-Friday-Handel um rund 5 Prozent auf etwa 399 Dollar. Analysten sehen im Schnitt Kursziele von 410 bis 421 Dollar. Die Tesla Aktienprognose: Unternehmenszahlen, Konsens, Kursziele von RBC bis Goldman und die Streitpunkte im Überblick.
Steckbrief
- Unternehmen
- Tesla, Inc., Austin (Texas)
- ISIN / Ticker
- US88160R1014 / TSLA (Nasdaq)
- Vortagesschluss
- 380,14 $ (25.11.2026)
- Kurs in Euro
- rund 366 € (Lang & Schwarz, 16:42 Uhr MEZ)
- Marktkapitalisierung
- rund 1,5 Bio. $
- Hauptversammlung
- 3. Dezember 2026
Stand: 27.11.2026, Kurs intraday am 27.11.2026 (verkürzter Handel, Nasdaq); Vortagesschluss vom 25.11.2026, da 26.11. US-Feiertag
Tesla Aktie Prognose
Was treibt die Tesla Aktie heute – und was ist daran belegt?
Auslöser ist laut Medienberichten eine Anmeldung beim Bundeskartellamt (Aktenzeichen B5-132/26), die am 27. November öffentlich wurde. Sie wurde am 23. November eingereicht und betrifft laut Kartellamt einen Vermögenserwerb, also einen Asset Deal und keine Komplettübernahme, beim Maschinenbauer EMAG aus der Region Stuttgart. EMAG baut Dreh-, Schleif- und Verzahnmaschinen, relevant für die Getriebe humanoider Roboter wie Optimus. Preis und Zeitplan sind unbekannt, Tesla und EMAG haben sich nicht geäußert; Angaben zu rund 220 Mitarbeitern, die wechseln sollen, stammen aus einer einzelnen Quelle und sind unbestätigt. Hinzu kamen die allgemeine Tech-Erholung (Nasdaq intraday rund plus 1,1 Prozent) sowie Berichte, dass Tesla und SpaceX über Sonderausschüsse und Banken eine reine Aktientransaktion durchrechnen lassen – nichts davon ist bestätigt.
Wie verdient Tesla sein Geld?
Tesla ist weiter vor allem Autohersteller, ergänzt um Energiespeicher, Software und die Zukunftsprojekte Robotaxi und Optimus. Im dritten Quartal 2026 lieferte der Konzern 486.532 Fahrzeuge aus (minus 2,1 Prozent) und produzierte 464.391 (plus 4 Prozent). Der Umsatz lag mit 28,05 Milliarden Dollar praktisch auf Vorjahresniveau. Die Tesla Aktie wird damit nicht an der aktuellen Marge gemessen, sondern an der Frage, ob Autonomie und Robotik das Geschäft in den kommenden Jahren deutlich vergrößern.
Wie lauten Unternehmenszahlen und Konsensschätzungen für die Tesla Aktie?
Die Zahlen zum dritten Quartal (21. Oktober) zeigen ein Unternehmen mit hoher Investitionslast: Der Nettogewinn fiel um 43 Prozent auf 787 Millionen Dollar, das operative Ergebnis um 56 Prozent auf 718 Millionen Dollar (Marge 2,6 Prozent). Das Ergebnis je Aktie lag bereinigt bei 0,48 Dollar, nach GAAP bei 0,22 Dollar; der Konsens hatte rund 0,45 bis 0,46 Dollar erwartet. Die Bruttomarge betrug 19,6 Prozent, der Free Cashflow 1,53 Milliarden Dollar bei 45,4 Milliarden Dollar liquiden Mitteln. Die Forschungsausgaben stiegen laut Quellen um 69 Prozent auf 2,76 Milliarden Dollar. Eine konkrete Zahlen-Guidance nennt Tesla im Aktionärsbrief nicht; die Höhe der Investitionen 2026 ist in den Quellen widersprüchlich (20 bzw. mehr als 25 Milliarden Dollar).
|Kennzahl
|2025 (Ist)
|2026e
|2027e
|2028e
|Umsatz
|–
|107,9 Mrd. $
|122,4 Mrd. $
|rund 146 Mrd. $
|EPS
|–
|1,72 $
|2,16 $
|3,24 $
|KGV (rechnerisch)
|–
|rund 232
|rund 185
|rund 123
Umsatz und EPS laut Yahoo Finance (Stand 16.11.2026), 2028e laut tikr (24.11.2026). KGV rechnerisch bei rund 399 $ (eigene Rechnung, keine Quellenangabe). Schätzungen sind keine Garantie.
Quelle: Yahoo Finance, tikr, Tesla Q3-Bericht (8-K)
Welches Kursziel trauen Analysten der Tesla Aktie zu?
Die Spanne ist enorm. MarketBeat zählt 1 Strong Buy, 26 Buy, 18 Hold und 3 Sell bei einem durchschnittlichen Kursziel von 420,98 Dollar. TipRanks kommt auf 15 Buy, 12 Hold und 2 Sell bei einem Durchschnitt von 410,49 Dollar, mit einem höchsten Ziel von 550 Dollar und einem niedrigsten von 24,86 Dollar (GLJ Research). Bei S&P Global lag der Schnitt Ende Oktober bei 410,68 Dollar. Das Tesla Aktie Kursziel im Konsens liegt damit nur wenig über dem aktuellen Kurs. Die Zahl der Halten-Urteile zeigt, wie stark die Bewertung auf Zukunftsprojekten beruht.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|RBC
|Buy
|480 $
|24.11.2026
|TipRanks
|Seaport Global
|Buy
|475 $
|24.11.2026
|TipRanks
|Piper Sandler
|Overweight
|475 $ (zuvor 450 $)
|22.10.2026
|MarketBeat
|Barclays
|Overweight
|450 $
|24.11.2026
|TipRanks
|UBS
|Neutral
|430 $
|24.11.2026
|TipRanks
|JPMorgan
|Neutral
|430 $
|23.11.2026
|TipRanks
|Jefferies
|Hold
|375 $
|10.11.2026
|TipRanks
|Goldman Sachs
|Neutral
|360 $
|nach Q3 2026
|beinsure.com
Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Overweight und Buy entsprechen Kaufen, Neutral und Hold Halten. Bei Morgan Stanley und Wedbush sind aktuelle Ziele nicht belegt.
Quelle: TipRanks, MarketBeat, beinsure.com (Abruf 27.11.2026)
Ist die Tesla Aktie im Branchenvergleich teuer bewertet?
Bei einem rechnerischen KGV von rund 185 auf Basis der Konsens-EPS für 2027 und rund 14-fachem Umsatz (Marktkapitalisierung rund 1,5 Billionen Dollar im Verhältnis zum erwarteten Umsatz 2026) liegt die Tesla Aktie weit über klassischen Autoherstellern. Belastbare Vergleichszahlen zu BYD, GM oder Ford liegen uns nicht belegt vor, deshalb nennen wir keine Peer-Multiples. Tikr führt das Forward-KGV auf rund 180 gegenüber einem Fünf-Jahres-Schnitt von rund 108. Anders gesagt: Der Kurs preist erhebliche Zusatzgeschäfte ein, die in den Quartalszahlen noch kaum sichtbar sind.
Was sagt die Charttechnik zur Tesla Aktie?
Die Aktie hat am 27. November die 50-Tage-Linie (rund 377 Dollar) und die 200-Tage-Linie (rund 381 Dollar) zurückerobert; am 26. November war sie unter die 200-Tage-Linie gefallen. Der RSI lag am Morgen laut Blockonomi bei rund 55. Als Unterstützung gelten die Bereiche um 377 und 382 Dollar, als Widerstand die Zone von 394 bis 400 Dollar. Das 52-Wochen-Hoch wird je nach Quelle mit 489,88 oder 498,83 Dollar angegeben, das Tief mit rund 298 Dollar.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie bewerten Analysten die Tesla Aktienprognose?
|Szenario
|Argument
|Beleg
|Bull
|Kursziele von 475 bis 480 $ (RBC, Seaport, Piper), Robotaxi und Optimus als Wachstumstreiber, Cash 45,4 Mrd. $
|TipRanks, Tesla Q3
|Base
|Durchschnittsziel 410 bis 421 $ nahe dem Kurs, Neutral bei UBS und JPMorgan (jeweils 430 $)
|MarketBeat, TipRanks
|Bear
|Gewinnrückgang, KGV rund 185, Ziele von 375 $ (Jefferies) und 360 $ (Goldman), niedrigstes Ziel 24,86 $
|TipRanks, beinsure.com
Keine Kursprognose von aktiencheck.de. Zuordnung: redaktionelle Einordnung öffentlich genannter Argumente und Kursziele.
Quelle: TipRanks, MarketBeat, Tesla Q3-Bericht, Marktberichte 27.11.2026
Welche Termine sind für die Tesla Aktie wichtig?
Am 3. Dezember 2026 findet laut Marketscreener die Hauptversammlung statt. Am 15. Dezember soll nach einem Entwurf der EU-Kommission die Abstimmung der Mitgliedstaaten über Teslas Fahrassistenz FSD stattfinden, ursprünglich war der 1. Dezember vorgesehen; nötig sind 15 von 27 Staaten mit 65 Prozent der Bevölkerung. Die Termine für die Q4-Auslieferungen (traditionell Anfang Januar) und die Q4-Zahlen sind noch nicht bestätigt. Beim Kartellamt ist das EMAG-Verfahren ein weiteres Thema für die Tesla Aktienprognose.
Häufige Fragen zur Tesla Aktie Prognose
Wie hoch ist das durchschnittliche Kursziel der Tesla Aktie? Je nach Anbieter 410,49 Dollar (TipRanks) bis 420,98 Dollar (MarketBeat).
Wie viele Analysten empfehlen die Tesla Aktie zum Kauf? Laut TipRanks 15 Buy, 12 Hold und 2 Sell; MarketBeat zählt 27 Kaufen-, 18 Halten- und 3 Verkaufen-Urteile.
Warum steigt die Tesla Aktie heute? Genannt werden der Kartellantrag zu EMAG, die Tech-Erholung und Berichte zu SpaceX. Bestätigt ist vor allem die Anmeldung beim Kartellamt.
Wie hoch sind die Gewinnschätzungen für Tesla 2026 und 2027? Laut Yahoo Finance 1,72 Dollar je Aktie 2026 und 2,16 Dollar 2027.
Wann ist die nächste Tesla-Hauptversammlung? Am 3. Dezember 2026.
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