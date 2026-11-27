Die Tesla Aktie (ISIN: US88160R1014, US-Handelssymbol: TSLA) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Laut Kursliste steigt sie um 5,30 Prozent auf 400,30 Dollar und hat damit die Marke von 400 Dollar zurückerobert.
Tesla Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Abend – Optimus und Robotaxi im Blick
Die Tesla Aktie steht am Freitag bei 400,30 Dollar und zählt mit plus 5,30 Prozent laut Kursliste zu den größten Nasdaq100 Gewinnern. Was den Elektroautobauer antreibt.
Kursgrund
Warum die Tesla Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Tesla Aktie profitiert möglicherweise von der Stimmung rund um Elon Musk: Seine Ankündigung eines SpaceX-Aktiengeschenks für Kinder und die Satellitengenehmigung für SpaceX stützen auch Musks andere Werte. Als Nasdaq100 Gewinner steigt Tesla mehr als 5 Prozent.
Häufige Fragen zur Tesla Aktie
Warum ist die Tesla Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; die Stimmung rund um Musk dürfte helfen.
Wie hoch ist der Kurs der Tesla Aktie?
Am Freitagabend 400,30 Dollar.
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