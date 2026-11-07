Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) nach Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen zu? 491,00 oder 230,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.

Tesla Inc. hat am 21. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2026 veröffentlicht.

📈 Was die Meinungen der Aktienanalysten zur Tesla-Aktie betrifft, kommt die höchste Kursprognose von Stifel. Analyst Stephen Gengaro setzt das Kursziel auf 491 USD und stuft die Aktie mit "buy" ein. Ebenfalls ausgesprochen optimistisch zeigt sich Cantor Fitzgerald und RBC Capital. Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla abseits der derzeitigen Debatte über eine mögliche Fusion mit SpaceX auf "outperform" mit einem Kursziel von 480 USD belassen. Im Zuge des Quartalsberichts seien viele Fragen zu den Ankündigungen im Bereich des Voll-Selbstständigen Fahrens (FSD) gestellt worden, habe Tom Narayan in einer am 26. Oktober vorliegenden Studie geschrieben. Tesla stelle andere Unternehmen damit in Schatten, dass 75 Prozent der Auslieferungen derzeit das System abonniert hätten. Dies spreche für sich, dass der Elektroautobauer einen Vorsprung vor der Konkurrenz habe.

📉 Das niedrigste Kursziel stammt hingegen von Phillip Securities. Analyst Glenn Thum sieht den fairen Wert der Tesla-Aktie bei lediglich 230 USD und rät die Aktie des Elektroautoherstellers zu verkaufen. Die Margen des Unternehmens hätten sich im 3. Quartal erholt, allerdings seien die dadurch erzielten Verbesserungen durch die Ausgaben von Tesla wieder aufgezehrt worden, erkläre Phillip Securities.

Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla-Aktie?

Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla-Aktie nach Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen auf einen Blick: