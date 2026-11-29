Die Tesla Aktie schloss am Freitag im verkürzten US-Handel bei 400 Dollar, ein Plus von 5,2 Prozent. Seit dem Schlusskurs vom 20. November bei 345,82 Dollar hat sie fast 16 Prozent gewonnen. Getrieben wird der Kurs von Fantasie rund um Roboter und autonomes Fahren. Dabei wächst im Konzern still ein Geschäft heran, das schon heute liefert: stationäre Batteriespeicher.
Tesla Aktie: Megapack für 2027 fast ausverkauft – das unterschätzte Batteriegeschäft wirft 33 Prozent Marge ab
Die Tesla Aktie ist am Freitag um 5,2 Prozent auf 400 Dollar gestiegen. Alle reden über Robotaxis und Roboter, doch das Geschäft mit den höchsten Margen sind inzwischen Großbatterien für Stromnetze und KI-Rechenzentren. Elon Musk nennt die Megapack-Produktion für 2027 fast ausverkauft, in Texas läuft eine dritte Fabrik an. Die Analyse: wie groß das Speichergeschäft wirklich ist und wo die Zahlen Fragen offenlassen.
Die Nachfrage
Rechenzentren kaufen die Fabriken leer
Der Megapack ist ein Batteriespeicher in Containergröße für Stromnetze, Solarparks und zunehmend für Rechenzentren. Im dritten Quartal installierte Tesla 13,7 Gigawattstunden, der zweitbeste Wert der Firmengeschichte. Auftragseingang und Auftragsbestand erreichten nach Unternehmensangaben Rekorde. Elon Musk sagte in der Telefonkonferenz, Tesla sei für 2027 bei Megapacks fast ausverkauft, und die Produktion werde so stark wie möglich hochgefahren. Als Treiber nennt der Konzern den Strombedarf von KI-Rechenzentren.
Tesla baut dafür aus. Neben den Werken in Lathrop in Kalifornien und in Shanghai hat im dritten Quartal eine dritte Megapack-Fabrik bei Houston in Texas die Produktion aufgenommen. Zusammen sollen die drei Standorte auf rund 110 Gigawattstunden Jahreskapazität kommen. Erstmals lieferte Tesla zudem einen Megapack mit Lithium-Eisenphosphat-Zellen aus der eigenen Fabrik in Nevada aus – ein Schritt weg von zugekauften Zellen.
Die Marge
Profitabler als das Auto
Die Bruttomarge der Energiesparte sprang im dritten Quartal auf 33,1 Prozent, nach 20,4 Prozent im zweiten. Damit liegt sie über der des Autogeschäfts. Ein Teil des Sprungs ist allerdings nicht dauerhaft: Tesla nennt neben höheren Verkaufspreisen auch Zollerstattungen und Erstattungen von Garantiekosten durch Zelllieferanten.
Auch der Umsatz erzählt keine reine Wachstumsgeschichte. Die Sparte erlöste 2,88 Milliarden Dollar, 16 Prozent weniger als im Vorjahr, unter anderem wegen zollbedingter Rückzahlungen an Kunden. Tesla weist selbst darauf hin, dass die Installationen von Quartal zu Quartal stark schwanken können. Im ersten Quartal waren es 8,8 Gigawattstunden.
Die Einordnung
Ein Zehntel des Konzerns
Für die Tesla Aktie ist das Speichergeschäft ein wichtiger, aber noch kleiner Baustein. Bei einem Konzernumsatz von 28,0 Milliarden Dollar im dritten Quartal steht die Energiesparte für rund 10 Prozent – eine Rechnung der Redaktion. Der operative Gewinn des Konzerns fiel auf 718 Millionen Dollar nach 1,62 Milliarden im Vorjahr, während die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 2,76 Milliarden Dollar stiegen. Der Börsenwert beträgt rund 1,58 Billionen Dollar. Die Bewertung stützt sich also weiter vor allem auf Erwartungen an Robotaxis und den Roboter Optimus.
Häufige Fragen zur Tesla Aktie
Was ist ein Megapack?
Ein Großbatteriespeicher von Tesla für Stromnetze, Kraftwerke und Rechenzentren. Eine Einheit speichert mehrere Megawattstunden Strom.
Wie wichtig ist das Speichergeschäft für Tesla?
Es steht für rund ein Zehntel des Umsatzes, erzielt aber die höchste Bruttomarge im Konzern.
Warum ist die Tesla Aktie zuletzt gestiegen?
Seit dem 20. November hat die Aktie fast 16 Prozent zugelegt, getragen von der Erholung am Gesamtmarkt und von Erwartungen an Robotik und autonomes Fahren.
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