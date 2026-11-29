Der Megapack ist ein Batteriespeicher in Containergröße für Stromnetze, Solarparks und zunehmend für Rechenzentren. Im dritten Quartal installierte Tesla 13,7 Gigawattstunden, der zweitbeste Wert der Firmengeschichte. Auftragseingang und Auftragsbestand erreichten nach Unternehmensangaben Rekorde. Elon Musk sagte in der Telefonkonferenz, Tesla sei für 2027 bei Megapacks fast ausverkauft, und die Produktion werde so stark wie möglich hochgefahren. Als Treiber nennt der Konzern den Strombedarf von KI-Rechenzentren.

Tesla baut dafür aus. Neben den Werken in Lathrop in Kalifornien und in Shanghai hat im dritten Quartal eine dritte Megapack-Fabrik bei Houston in Texas die Produktion aufgenommen. Zusammen sollen die drei Standorte auf rund 110 Gigawattstunden Jahreskapazität kommen. Erstmals lieferte Tesla zudem einen Megapack mit Lithium-Eisenphosphat-Zellen aus der eigenen Fabrik in Nevada aus – ein Schritt weg von zugekauften Zellen.