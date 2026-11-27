Bei kaum einer Aktie klaffen Gegenwart und Zukunft so weit auseinander wie bei Tesla. Das Autogeschäft liefert sinkende Gewinne, die Börse bewertet den Konzern dennoch wie einen Technologieriesen – wegen Robotaxis, Robotern und Energiespeichern. In wenigen Tagen trifft sich die Hauptversammlung. Für die Tesla Aktie beginnt damit eine entscheidende Woche.
Tesla Aktie: Gewinn minus 44 Prozent, Robotaxi-Fantasie plus – Showdown auf der Hauptversammlung
Der Nettogewinn bricht ein, die Investitionen sinken, und am 3. Dezember trifft sich die Hauptversammlung. Gleichzeitig wachsen Shanghai und die Robotaxi-Pläne. Die Tesla Aktie zwischen Autogeschäft und Zukunftswette.
Tesla, Inc. · ISIN: US88160R1014 · WKN: A1CX3T · Handelssymbol: TL0 · US-Handelssymbol: TSLA
Die Zahlen
Das Autogeschäft verdient weniger
Tesla meldete für das dritte Quartal 2026 einen Umsatz von 28,05 Milliarden Dollar. Der den Stammaktionären zurechenbare Nettogewinn sank auf 787 Millionen Dollar, nach 1,37 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor – ein Rückgang um rund 44 Prozent. Gleichzeitig senkte Tesla die Investitionsprognose für 2026 von mehr als 25 auf rund 20 Milliarden Dollar. Positiv: Das Werk in Shanghai lieferte von Januar bis Oktober 810.889 Fahrzeuge aus, 21,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.
Die Tesla Aktie wird nicht für das Auto von heute bezahlt, sondern für das Robotaxi von morgen. Genau deshalb zählt jeder Schritt bei der Umsetzung.
Die Zukunftswette
Cybercab und Hauptversammlung
Für das Cybercab hat Tesla erste Auslieferungen für Dezember 2026 in Aussicht gestellt; Produktion und Nutzung im großen Stil stehen allerdings noch aus. Am 3. Dezember 2026 findet die Hauptversammlung statt, zu der Tesla bereits zusätzliche Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht eingereicht hat.
Die Analysten sind gespalten: Barclays stufte die Tesla Aktie im November auf „Overweight“ hoch und setzte das Kursziel auf 450 Dollar. GLJ Research hält dagegen an seiner Verkaufsempfehlung fest. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Tesla Aktie
Wie hoch war der Gewinn im dritten Quartal?
Der den Stammaktionären zurechenbare Nettogewinn lag bei 787 Millionen Dollar.
Wann findet die Hauptversammlung statt?
Am 3. Dezember 2026.
Wann soll das Cybercab ausgeliefert werden?
Tesla hat erste Auslieferungen für Dezember 2026 in Aussicht gestellt.
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