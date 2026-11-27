Wie hoch war der Gewinn im dritten Quartal?

Der den Stammaktionären zurechenbare Nettogewinn lag bei 787 Millionen Dollar.

Wann findet die Hauptversammlung statt?

Am 3. Dezember 2026.

Wann soll das Cybercab ausgeliefert werden?

Tesla hat erste Auslieferungen für Dezember 2026 in Aussicht gestellt.