Tesco-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Supermarktriese fällt um 0,8 Prozent – Defensive im Gegenwind

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min.

Die Tesco-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Verlierern. Bei steigender Börse verliert der defensive Lebensmittelhändler leicht.

Tesco-Aktie bei Xetra, 6,55 Euro (09:17 Uhr) −0,76 % Kursverlust je Aktie −0,05 Euro Umsatz bei Xetra bis 09:17 Uhr 9.046 Euro Die Tesco-Aktie gibt am Freitagmorgen bei Xetra um 0,76 Prozent auf 6,55 Euro nach und steht auf der Liste der CBOE UK 100 Verlierer. Das Minus ist klein. TSCO TSCO — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr TSCO — — — Die Hintergründe Anleger wechseln zu Zyklikern Bei guter Börsenstimmung, getragen von Bergbau und Banken, geraten defensive Konsumwerte wie Tesco leicht unter Druck. Der FTSE 100 lag gegen 9:17 Uhr MEZ 0,63 Prozent im Plus. Für die Tesco-Aktie ist keine Einzelnachricht belegt; das Minus passt zum Muster der Defensivwerte. Was dagegen spricht Das Minus von 0,76 Prozent ist keine Trendaussage.

Tesco profitiert strukturell von stabilen Umsätzen. Steckbrief Unternehmen Tesco PLC ISIN GB0008847096 Symbol London TSCO US-Symbol TSCDY (OTC) Kurs 6,55 Euro Veränderung −0,76 % Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 09:17 Uhr Warum fällt die Tesco-Aktie?

Vermutlich eine Umschichtung weg von Defensivwerten. Ist das Minus bedeutend?

Mit unter einem Prozent eher gering.

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