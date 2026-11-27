Die Tesco-Aktie gibt am Freitagmorgen bei Xetra um 0,76 Prozent auf 6,55 Euro nach und steht auf der Liste der CBOE UK 100 Verlierer. Das Minus ist klein.
Tesco-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Supermarktriese fällt um 0,8 Prozent – Defensive im Gegenwind
Die Tesco-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Verlierern. Bei steigender Börse verliert der defensive Lebensmittelhändler leicht.
TSCOTSCO
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Die Hintergründe
Anleger wechseln zu Zyklikern
Bei guter Börsenstimmung, getragen von Bergbau und Banken, geraten defensive Konsumwerte wie Tesco leicht unter Druck. Der FTSE 100 lag gegen 9:17 Uhr MEZ 0,63 Prozent im Plus.
Für die Tesco-Aktie ist keine Einzelnachricht belegt; das Minus passt zum Muster der Defensivwerte.
Steckbrief
- Unternehmen
- Tesco PLC
- ISIN
- GB0008847096
- Symbol London
- TSCO
- US-Symbol
- TSCDY (OTC)
- Kurs
- 6,55 Euro
- Veränderung
- −0,76 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 09:17 Uhr
Warum fällt die Tesco-Aktie?
Vermutlich eine Umschichtung weg von Defensivwerten.
Ist das Minus bedeutend?
Mit unter einem Prozent eher gering.
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