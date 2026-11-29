Teradyne aus North Reading bei Boston baut die Maschinen, die Chips prüfen, bevor sie ausgeliefert werden. Je komplexer ein KI-Chip, desto aufwendiger der Test. Am 27. Oktober meldete der Konzern für das dritte Quartal 1,306 Milliarden Dollar Umsatz, 70 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der bereinigte Gewinn je Aktie sprang um 169 Prozent auf 2,29 Dollar und lag zum sechsten Mal in Folge über den Schätzungen. Mehr als 60 Prozent der Erlöse hängen nach Unternehmensangaben inzwischen an künstlicher Intelligenz.

Das Problem zeigt erst der Blick auf die Abfolge der Quartale. Im zweiten Quartal lag der Umsatz bei 1,329 Milliarden Dollar, im dritten bei 1,306 Milliarden, für das vierte stellt Teradyne 1,25 bis 1,35 Milliarden Dollar in Aussicht. Der bereinigte Gewinn je Aktie ist seit Jahresbeginn von 2,56 über 2,47 auf 2,29 Dollar gesunken. Gegenüber dem Vorjahr wächst Teradyne rasant, von Quartal zu Quartal nicht mehr.