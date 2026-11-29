Wer die Teradyne Aktie Ende Juni gekauft hat, sitzt auf einem Verlust von 55 Prozent. Am 30. Juni markierte das Papier bei 487,91 Dollar sein 52-Wochen-Hoch, am Freitag schloss es bei 220,99 Dollar. Dazwischen liegt kein Einbruch im Geschäft. Im Gegenteil: Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 70 Prozent. Selten klaffen Zahlen und Kurs so weit auseinander.
Teradyne Aktie: Umsatz plus 70 Prozent, Kurs mehr als halbiert – und die Roboter-Sparte verdient wieder Geld
Die Teradyne Aktie hat seit dem Hoch Ende Juni 55 Prozent verloren – obwohl der Umsatz im dritten Quartal um 70 Prozent gestiegen ist. Der Konzern hinter Universal Robots hängt am KI-Boom, und der Markt zweifelt, wie lange der noch trägt. Die große Analyse der Teradyne Aktie: warum der Kurs fällt, was die neue Roboter-Generation Gen 7 bringt und wie viel Roboter wirklich in der Aktie steckt.
Die Zahlen
Sechs Quartale über den Erwartungen – und trotzdem Verkäufe
Teradyne aus North Reading bei Boston baut die Maschinen, die Chips prüfen, bevor sie ausgeliefert werden. Je komplexer ein KI-Chip, desto aufwendiger der Test. Am 27. Oktober meldete der Konzern für das dritte Quartal 1,306 Milliarden Dollar Umsatz, 70 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der bereinigte Gewinn je Aktie sprang um 169 Prozent auf 2,29 Dollar und lag zum sechsten Mal in Folge über den Schätzungen. Mehr als 60 Prozent der Erlöse hängen nach Unternehmensangaben inzwischen an künstlicher Intelligenz.
Das Problem zeigt erst der Blick auf die Abfolge der Quartale. Im zweiten Quartal lag der Umsatz bei 1,329 Milliarden Dollar, im dritten bei 1,306 Milliarden, für das vierte stellt Teradyne 1,25 bis 1,35 Milliarden Dollar in Aussicht. Der bereinigte Gewinn je Aktie ist seit Jahresbeginn von 2,56 über 2,47 auf 2,29 Dollar gesunken. Gegenüber dem Vorjahr wächst Teradyne rasant, von Quartal zu Quartal nicht mehr.
Der Absturz
Wenn der KI-Boom eine Pause einlegt
Genau das hat der Markt bestraft. Nach den Zahlen fiel die Teradyne Aktie um gut 7 Prozent. In der Woche bis zum 6. November verlor sie laut Simply Wall St rund 21 Prozent, als Sorgen um KI-Regulierung und langsamere Rechenzentrums-Ausgaben die Chipausrüster trafen. Am 16. November ging es weitere 6 Prozent abwärts: In Tokio war der Rivale Advantest um 11 Prozent eingebrochen, nachdem Jensen Huang bei Nvidia zurückgetreten war. Seither schwankt das Papier an einzelnen Tagen um 8 Prozent und mehr – in beide Richtungen.
Das Management hält dagegen. Für 2027 erwartet Teradyne nach eigenen Angaben, dass jedes Quartal über dem jeweiligen Vorjahresquartal liegt.
Teradyne ist eine KI-Aktie mit Roboter-Abteilung – nicht umgekehrt.
Die Roboter
Gen 7 soll die Fabrik KI-tauglich machen
Zu Teradyne gehören Universal Robots aus Dänemark, der Erfinder des kollaborativen Roboterarms, und der Transportroboter-Bauer MiR. Die Sparte setzte im dritten Quartal 96 Millionen Dollar um, 28 Prozent mehr als im Vorjahr und so viel wie nie in einem dritten Quartal. Nach einem Umbau vor einem Jahr schreibt sie laut 24/7 Wall St. wieder Gewinn.
Am 14. September stellte Universal Robots auf der Messe IMTS in Chicago die siebte Generation vor: drei neue Roboterarme, ein Steuergerät mit 40 Prozent mehr Rechenleistung bei 30 Prozent weniger Platzbedarf und eine Plattform, auf der KI-Anwendungen von Partnern direkt laufen. Mehr als 100.000 Roboter des Unternehmens sind weltweit im Einsatz. Konzernchef Greg Smith berichtete von einem Logistikkunden, dessen Umsatzbeitrag sich 2026 verdreifacht hat und 2027 erneut verdreifachen soll.
Nur: Die 96 Millionen Dollar sind gut 7 Prozent des Konzernumsatzes. 82 Prozent kommen aus dem Halbleitertest. Wer die Teradyne Aktie als Roboter-Aktie kauft, kauft vor allem einen Chiptester.
Stammdaten: Teradyne – ISIN US8807701029, WKN 859892, Handelssymbol TEY, US-Handelssymbol TER (Nasdaq). Nvidia – ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA. Advantest – ISIN JP3122400009, WKN 868805, Handelssymbol VAN, US-Handelssymbol ATEYY.
Häufige Fragen zur Teradyne Aktie
Warum fällt die Teradyne Aktie trotz guter Zahlen?
Der Umsatz wächst gegenüber dem Vorjahr stark, stagniert aber seit dem zweiten Quartal. Dazu kommt der Ausverkauf bei KI- und Chipwerten im November.
Ist Teradyne eine Roboter-Aktie?
Nur zum kleinen Teil. Die Robotik-Sparte mit Universal Robots und MiR kam im dritten Quartal auf gut 7 Prozent des Konzernumsatzes.
Was ist Universal Robots Gen 7?
Die siebte Generation der kollaborativen Roboterarme, vorgestellt am 14. September 2026, mit neuem Steuergerät und Schnittstellen für KI-Anwendungen.
Wie hoch war das 52-Wochen-Hoch der Teradyne Aktie?
487,91 Dollar, erreicht am 30. Juni 2026.
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