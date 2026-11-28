Tencent Aktie: Minus 41 Prozent seit Januar, Kurs-Gewinn-Verhältnis von zwölf – Chinas wertvollster Konzern im Ausverkauf?

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 21:20 3 Min.

Die Tencent Aktie notiert nur knapp über ihrem Jahrestief. Der Konzern hinter WeChat verdient Milliarden, steckt aber immer mehr Geld in künstliche Intelligenz. Am Freitag ging es in Hongkong 3,2 Prozent nach oben.

Bild: Tencent

Ein Konzern mit mehr als einer Milliarde Nutzern, bewertet mit dem Zwölffachen seines Gewinns. Das ist Tencent im November 2026. Die Tencent Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, in Hongkong bei 352 Hongkong-Dollar, ein Plus von 3,23 Prozent. Das 52-Wochen-Tief bei 333 Hongkong-Dollar liegt nur gut fünf Prozent darunter. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 41 Prozent verloren. Tencent Holdings Limited · ISIN: KYG875721634 · WKN: A1138D · Handelssymbol: NNND · US-Handelssymbol: TCEHY Kursentwicklung seit Jahresbeginn rund −41 % Schlusskurs am 27. November, plus 3,23 Prozent 352,00 HKD Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate 12,4 52-Wochen-Spanne 333 bis 639 HKD Quelle : Hong Kong Stock Exchange laut Yahoo Finance und MarketScreener, Stand 27. November 2026 Der Kurs Schritt für Schritt nach unten Mitte Oktober notierte die Aktie noch über 420 Hongkong-Dollar, am 11. November bei knapp 410, am 17. November bei 376. In dieser Woche schloss sie am Mittwoch bei 337,40 Hongkong-Dollar, bevor am Donnerstag und Freitag eine Erholung einsetzte. In Stuttgart stieg die Aktie am Freitag um knapp fünf Prozent auf 41,26 Euro. Die Frage, die den Kurs seit Monaten drückt, hat mit dem Tagesgeschäft wenig zu tun. Tencent verdient mit Spielen, Werbung und Zahlungsdiensten rund um die App WeChat verlässlich Geld. Gleichzeitig steigen die Ausgaben für KI-Rechenzentren und Chips stark – und Anleger wollen wissen, wann daraus Erlöse werden. Die Bewertung Analysten weit über dem Kurs 43 Analysten beobachten die Aktie, der Konsens lautet auf „Kaufen“. Das durchschnittliche Kursziel liegt nach Marktdaten bei rund 610 Hongkong-Dollar, das niedrigste bei rund 368. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Selbst das vorsichtigste Ziel liegt damit über dem aktuellen Kurs. Dass der Kurs trotzdem fällt, hat Gründe jenseits des Unternehmens. Chinesische Technologiewerte leiden unter der schwachen Binnenkonjunktur, dem Handelskonflikt mit den USA und dem weltweiten Misstrauen gegenüber hohen KI-Ausgaben. Für Aktionäre gibt es eine Dividende von zuletzt 5,30 Hongkong-Dollar je Aktie, das entspricht einer Rendite von 1,5 Prozent. Was für die Tencent Aktie spricht Niedrige Bewertung, verlässliche Erträge aus Spielen und Werbung, positive Analystenmehrheit und eine Erholung zum Wochenschluss. Was dagegen spricht Stark steigende KI-Ausgaben, schwache Konjunktur in China, geopolitische Spannungen und ein Kurs nahe dem Jahrestief. Häufige Fragen zur Tencent Aktie Wo steht die Tencent Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie in Hongkong bei 352 Hongkong-Dollar (plus 3,23 Prozent). Wie ist sie bewertet?

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 12,4. Warum fällt der Kurs?

Wegen steigender KI-Investitionen und der allgemeinen Schwäche chinesischer Technologiewerte. Fazit: Billig aus Misstrauen Die Tencent Aktie ist so niedrig bewertet wie selten. Das Geschäft liefert, das Vertrauen fehlt. Die Marke von 333 Hongkong-Dollar entscheidet, ob aus der Erholung der letzten Tage mehr wird.

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