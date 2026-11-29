Die kleinste Drohne der Armee wiegt 70 Gramm. Sie passt in die Hand, fliegt über 30 Minuten und schickt Wärmebilder. Gebaut wird sie von Teledyne FLIR, einer Tochter des US-Technologiekonzerns Teledyne. Nach den Zahlen vom 21. Oktober hielt sich die Teledyne Aktie bei rund 640 Dollar, ein Börsenwert von etwa 30 Milliarden Dollar.
Teledyne Aktie: Rekordquartal dank Infrarot und Drohnen – die FLIR-Tochter liefert Nanodrohnen an über 45 Länder
Teledyne meldet den besten Quartalsumsatz der Firmengeschichte und hebt die Prognose zum dritten Mal an. Dahinter steckt auch das Drohnengeschäft der Tochter FLIR. Die Teledyne Aktie notiert nahe ihrem Hoch. Die Analyse.
Die Stammdaten für Anleger: Die Teledyne Aktie hat die ISIN US8793601050 und die WKN 926932. Das US-Handelssymbol an der NYSE lautet TDY, das Handelssymbol in Frankfurt TYZ.
Die Zahlen
Der beste Quartalsumsatz der Firmengeschichte
Teledyne meldete Rekorde bei Umsatz, operativem Ergebnis und Gewinn je Aktie. Der Motor war die Sparte Digital Imaging mit den Marken FLIR, Dalsa und e2v: Infrarot-Detektoren für Raumfahrt und unbemannte Verteidigungsprogramme. Das Management hob die Gewinnprognose für 2026 auf 25,40 bis 25,50 Dollar an, nach zuvor 24,45 bis 24,65. Zudem will Teledyne den Bildsensor-Hersteller Varex für rund 1,1 Milliarden Dollar übernehmen und hat im Herbst Aktien für 224,6 Millionen Dollar zurückgekauft, im Schnitt zu 607 Dollar.
Weniger glänzend: Für das vierte Quartal fiel die Prognose flach aus, und das Geschäft mit Messtechnik blieb schwach. Die Teledyne Aktie bewegte sich deshalb nach den Zahlen seitwärts.
Die Drohnen
Black Hornet: Nanodrohnen als Exportschlager
Teledyne FLIR hat nach eigenen Angaben mehr als 33.000 Black-Hornet-Drohnen an Streitkräfte in über 45 Ländern geliefert. Die jüngste Version Black Hornet 4 wiegt 70 Gramm, fliegt über 30 Minuten und bis zu 2 Kilometer weit. Die US-Armee hat einen Fünfjahresvertrag über bis zu 91 Millionen Dollar. Die Bundeswehr bestellte 2025 für 15 Millionen Dollar, die Schweiz im Februar 2026 für 17,5 Millionen Dollar.
Black Hornet ist trotzdem nur ein kleiner Teil des Konzerns. Teledyne erzielte allein im dritten Quartal 1,68 Milliarden Dollar Umsatz.
Häufige Fragen zur Teledyne Aktie
Ist Teledyne eine Drohnen-Aktie?
Nur zum Teil. Die Drohnen der Tochter FLIR sind ein kleiner Teil eines breiten Technologiekonzerns.
Zahlt Teledyne eine Dividende?
Nein, laut den Börsendaten von justETF und comdirect gibt es keine Dividende.
Wo wird die Teledyne Aktie gehandelt?
An der NYSE unter TDY, in Frankfurt unter TYZ.
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