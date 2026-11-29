Teledyne meldete Rekorde bei Umsatz, operativem Ergebnis und Gewinn je Aktie. Der Motor war die Sparte Digital Imaging mit den Marken FLIR, Dalsa und e2v: Infrarot-Detektoren für Raumfahrt und unbemannte Verteidigungsprogramme. Das Management hob die Gewinnprognose für 2026 auf 25,40 bis 25,50 Dollar an, nach zuvor 24,45 bis 24,65. Zudem will Teledyne den Bildsensor-Hersteller Varex für rund 1,1 Milliarden Dollar übernehmen und hat im Herbst Aktien für 224,6 Millionen Dollar zurückgekauft, im Schnitt zu 607 Dollar.

Weniger glänzend: Für das vierte Quartal fiel die Prognose flach aus, und das Geschäft mit Messtechnik blieb schwach. Die Teledyne Aktie bewegte sich deshalb nach den Zahlen seitwärts.